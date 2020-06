Destiny 2, Stagione degli Arrivi: come accedere al dungeon Profezia

Oltre ad aver svelato numerosi dettagli sul futuro di Destiny 2, nelle ultime ore Bungie ha anche dato il via alla Stagione degli Arrivi, la quale ha introdotto nello sparatutto online una nuova segreta con tanto di ricompense esclusive. Scopriamo insieme come fare per entrare nella segreta "Profezia".

Innanzitutto va precisato che questo contenuto può essere giocato solo ed esclusivamente dai giocatori che hanno effettuato l'acquisto del Season Pass o della singola Stagione degli Arrivi. Se il DLC è sbloccato sul vostro account, è necessario avviare il gioco e completare la prima missione su Io per poter sbloccare la nuova attività (la missione verrà lanciata automaticamente, non dovrete cercarla sul pianeta). Portata in salvo Eris Morn e ottenuto il manufatto stagionale, potete trovare il dungeon sulla Torre, nel menu delle Destinazioni, in corrispondenza dell'antro del Ramingo. Va precisato che il Livello Potere consigliato per questa attività è di 1040, quindi è meglio completare qualche obiettivo settimanale e ottenere equipaggiamento con qualche punticino in più prima di gettarsi nella mischia in compagnia di due amici.

Come per gli altri dungeon, anche Profezia non permette di trovare altri giocatori tramite matchmaking e se non avete amici con i quali affrontare questa sfida vi suggeriamo di cercare qualcuno sul sito ufficiale, tramite la sezione dedicata alla ricerca di una squadra.

