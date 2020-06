Destiny 2, Stagione degli Arrivi: come ottenere ed utilizzare i Messaggi Esotici

Tra le novità della Stagione degli Arrivi di Destiny 2: Ombre dal Profondo figura anche un nuovo oggetto esotico che prende il nome di Messaggio Esotico e sembra essere molto raro.

Questo dispositivo può essere recuperato gratuitamente raggiungendo il livello 55 del pass stagionale e, stando alle testimonianze di alcuni Guardiani, può essere recuperato in maniera casuale completando attività di alto livello come i Raid e i Cala la Notte.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale di questo particolare oggetto:

"Portali a Xûr o a un Criptarca per ricevere una ricompensa. Puoi portarne solo 1 alla volta."

Come potete intuire dalla descrizione, esistono due diversi modi per poter utilizzare il Messaggio Esotico, portarlo dal Criptarca alla Torre o attendere l'arrivo di Xur. L'emissario dei Nove permetterà di accedere ad un secondo Engramma Predestinato, ovvero l'oggetto contenente un'arma o un'armatura esotica casuale tra quelle non presenti ancora nella nostra collezione. Molto interessante anche la possibilità di consegnarlo al vecchio Maestro Rahool, il Criptarca, per sbloccare istantaneamente un'arma esotica tra quelle introdotte tramite pass o quest nelle passate stagioni. Al momento è possibile sbloccare una delle seguenti armi: Soffio del Leviatano (Arco, pesante), Bastione (Fucile a fusione, energetica), Promessa di Eriana (Cannone portatile, energetica), Rovina del Diavolo (Arma da supporto, energetica), Simmetria (Fucile da ricognizione, energetica). Per sbloccare ciascuna di queste armi servono: un Messaggio Esotico, 100.000 Lumen, tre Prismi ottimizzanti e 200 materiali dei pianeti (ogni arma ne richiede uno diverso).

Avete già letto la nostra guida su come accedere al dungeon Profezia in Destiny 2?