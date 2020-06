Destiny 2, Stagione degli Arrivi: guida all'evento pubblico Contatto

Tra le novità della Stagione degli Arrivi di Destiny 2: Ombre dal Profondo c'è anche un nuovo e particolare evento pubblico che prende il nome di Contatto. Completare l'evento è fondamentale per andare avanti nell'impresa principale della stagione, cerchiamo quindi di comprendere meglio come superarlo e come attivarne la versione Eroica.

A differenza di altri eventi pubblici, Contatto può essere attivato in qualsiasi momento semplicemente visitando il luogo in cui posizionare il Transmat su Io (come potete vedere nell'immagine qui sotto, è contrassegnato da un'icona con la Nave Piramidale). Dato il via all'evento, i giocatori si ritrovano di fronte ad una modalità ad orde con diversi punti di contatto con Azzardo: l'obiettivo è infatti quello di eliminare quanti più avversari vi è possibile per raccogliere le Particelle rosse e depositarle alla Banca centrale. Se volete attivare la versione Eroica dell'evento, dovete fare molta attenzione ai Fiori, ovvero sfere di luce arancione protette da avversari molto resistenti che arriveranno nel corso delle ondate: consegnate tutti i Fiori alla Banca centrale ed evitate che i Campioni possano rubarli per passare alla versione Eroica di Contatto.

Nella versione più complessa dell'evento arriverà anche il Piromante Corrotto, ovvero il boss finale, che richiede ai Guardiani di essere veloci e ben armati. Questo coriaceo nemico non potrà essere danneggiato sempre ma solo in determinati frangenti, poiché sarà protetto da uno scudo direttamente collegato a dei piloni corrotti, i quali vanno distrutti per disabilitare le difese del boss.

Il Livello Potere consigliato per l'evento è 990, ma vi suggeriamo di affrontare questa attività con almeno un livello superiore ai 1000: la cifra indicata è infatti relativa solo ai nemici della primissima ondata e quelli in arrivo successivamente sono di livello molto più alto, il che potrebbe rendere inutile la vostra presenza sul campo.

