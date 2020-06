Destiny 2, Stagione degli Arrivi: tutte le novità dello Stendardo di Ferro

Bungie ha ufficialmente annunciato il ritorno dello Stendardo di Ferro, primo evento di questo tipo nella Stagione degli Arrivi di Destiny 2: Ombre dal Profondo.

L'evento, che partirà il prossimo martedì 30 giugno alle ore 19:00 e terminerà al reset settimanale successivo, ovvero il 7 luglio alla stessa ora, proporrà agli utenti un altro vecchio set di armature rivisitato e che dispone ora di tutte le caratteristiche delle armature 2.0. In aggiunta, i giocatori potranno entrare in possesso di due armi nuove: un fucile d'assalto e un'arma da supporto. Ad accompagnare queste novità troviamo al solito un nuovo shader, un nuovo emblema e un'impresa da completare per ottenere i vari pezzi d'equipaggiamento. Per tutta la prossima settimana, inoltre, i giocatori potranno ottenere Valore doppio giocando qualsiasi modalità nel Crogiolo, così da aumentare di livello più velocemente ed ottenere più ricompense leggendarie.

In attesa che gli sviluppatori ci forniscano maggiori informazioni sull'espansione di settembre, vi ricordiamo che è ora disponibile il nuovo Dungeon di Destiny 2 chiamato Profezia, all'interno del quale sono disponibili ricompense esclusive.

Avete già letto il nostro speciale su Destiny 2: Oltre la Luce e i DLC degli Anni 5 e 6?