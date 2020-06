Destiny 2: ecco il video gameplay dell'espansione Oltre la Luce

Come da programma, l'evento digitale organizzato dai ragazzi di Bungie ha dato modo alla software house di Seattle di annunciare ufficialmente Oltre la Luce, la nuova espansione di Destiny 2 che darà inizio alla fase ingame dell'Anno 4 del loro kolossal sci-fi.

Il nuovo capitolo di Destiny 2 avrà ufficialmente inizio il 22 settembre di quest'anno. Nel descrivere i contenuti di Oltre la Luce, Bungie spiega che questa nuova fase ingame del loro sparatutto fantascientifico è stata concepita per immergere gli appassionati in una dimensione in continua evoluzione, sia dal punto di vista della narrazione che dei contenuti.

Il ricco programma organizzato per l'Anno 4 di Destiny 2 partirà con Oltre la Luce, un'espansione che rivelerà alcuni misteri del lore della serie e concederà ai Guardiani l'opportunità unica di scoprire nuovi poteri, non prima però di confrontarsi con la spaventosa minaccia rappresentata dagli esseri che pilotano le Navi Piramidali.

Queste gigantesce navicelle appariranno nel Sistema Solare per perseguire uno scopo non chiaro, da qui la necessità per gli eroi della Torre di recarsi su Giove per affrontare la prima Nave Piramidale mandata in avanscoperta da questa enigmatica razza aliena. La battaglia tra i Guardiani e le Navi Piramidali sarà perciò il filo conduttore di tutti i principali eventi a cui assisteremo (e parteciperemo) nel corso della Stagione degli Arrivi, partendo proprio da Oltre la Luce che sarà disponibile dal 22 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, e successivamente su PS5 e Xbox Series X.