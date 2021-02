Destiny 2 Stagione degli Eletti: il calendario completo delle attività

Dopo aver presentato ufficialmente la Stagione degli Eletti di Destiny 2, i ragazzi di Bungie delineano il quadro completo delle attività, delle aggiunte e delle sorprese che attendono i Guardiani nel corso della prossima fase ingame del loro sparatutto sci-fi.

Per tutta la durata della prossima Season, gli autori della software house statunitense hanno pianificato il lancio di numerosi contenuti legati all'avvento dell'Imperatrice Caiatl. La battaglia da combattere contro il consiglio di guerra Cabal della figlia di Calus sarà ricca di attività da svolgere, con tanti elementi di equipaggiamento da sbloccare tanto nel PvE quanto nelle arene PvP.

Come da prassi, anche la Stagione 13 correrà sul binario parallelo dei contenuti gratuiti e degli elementi aggiuntivi accessibili tramite il Pass Stagionale come i Campi di Battaglia, una sfida matchmaking per 3 giocatori in cui bisognerà fronteggiare i guerrieri di Caiatl in un combattimento rituale. Non mancheranno poi gli Assalti DAGA Caduta e La Tana dei Diavoli provenienti dall'esperienza ludica del primo Destiny, oltre a numerose altre sorprese previste per tutta la durata della Stagione degli Eletti.

Destiny 2 Stagione degli Eletti: contenuti gratuiti

Nuove armi e decori

Tre nuovi assalti

L'H.E.L.M.

Nuovi elementi cosmetici esotici

Engrammi ombrosi

Nuovi trionfi e sigilli

Giochi dei Guardiani

Stendardo di Ferro

Prove di Osiride

Nuovo manufatto e modifiche da sbloccare

Contatore di progressi stagionali con ricompense sbloccabili

Destiny 2 Stagione degli Eletti: Pass Stagionale

Attività con matchmaking "Campi di battaglia"

Nuovi elementi cosmetici esotici

Engrammi ombrosi

Nuovi trionfi e sigilli

Giochi dei Guardiani

Stendardo di Ferro

Prove di Osiride

Nuovo manufatto e modifiche da sbloccare

Contatore di progressi stagionali con ricompense sbloccabili

Secondo contatore di progressi stagionali con ricompense aggiuntive a ogni livello

Sblocco immediato arco esotico Divinazione di Ticuu

Sblocco immediato set di armatura stagionale del Prefetto

PE stagionali bonus

Impresa arma esotica

Impresa catalizzatore esotico

Accesso anticipato di una settimana all'assalto "Terreni di Prova"

Nave esotica, astore e involucri di Spettro aggiuntivi

Tutte le funzionalità di concentrazione tramite convertitore prismatico

A prescindere dall'acquisto del Pass Stagionale o dell'espansione di Destiny 2 Oltre la Luce, la Stagione degli Eletti partirà ufficialmente il 9 febbraio e si concluderà l'11 maggio su tutte le piattaforme, ossia PC, PS4, Google Stadia, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. In calce alla notizia trovate le immagini della prossima Season e l'infografica che descrive le attività da completare durante questa nuova fase di Destiny 2.