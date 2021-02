Destiny 2, al via la Stagione degli Eletti: disponibile l'aggiornamento 3.1.0

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 3.1.0, già disponibile su tutte le piattaforme, Bungie ha ufficialmente dato il via al nuovo capitolo della storia di Destiny 2, la Stagione degli Eletti.

La manutenzione è già terminata e i server di Destiny 2 sono di nuovo pronti ad ospitare tutti i giocatori. L'imperatrice Caiatl, leader dei cabal e figlia di Calus, è in cerca di alleati per la guerra contro l'Alveare, ma riceve il secco rifiuto di Zavala. Il fallimento delle trattative catapulta quindi i Guardiani del Sistema Solare in un nuovo, conflitto.

La Stagione degli Eletti durerà fino all'11 maggio, e offrirà tanti nuovi contenuti, sia gratuiti che a pagamento. Tutti i giocatori potranno accedere a tanti nuovi equipaggiamenti e armi (più di 20 tra esotiche, leggendarie e rituali), all'H.E.L.M., concepita per essere la nuova base organizzativa dell'Avanguardia, e a tre nuovi assalti: "D.A.G.A. Caduta" e "La Tana dei Diavoli" (in arrivo dal primo Destiny) sono già disponibili, mentre l'inedito "Terreni di Prova" verrà lanciato più avanti nel corso della stagione (consultate il calendario della Stagione degli Eletti). Gratuiti sono anche il nuovo manufatto stagionale "Campana delle conquiste", che può essere potenziato per far aumentare il livello potere e sbloccare nuove modifiche, il set d'armatura stagionale e l'arco esotico Divinazione di Ticu, sbloccabili salendo di livello nel Pass Stagionale Gratuito. L'arco permette di scoccare allo stesso tempo più frecce solari in grado di rintracciare i bersagli.

Gli acquirenti del Pass Stagionale a pagamento (9,99 euro) potranno beneficiare di una progressione ben più ricca di oggetti sbloccabili, lo sblocco immediato dell'arco esotico e del set armatura stagionale del Prefetto, un'impresa per un'arma esotica misteriosa e la nuova attività con matchmaking "Campi di battaglia".

Oggi, dicevamo, è stato pubblicato anche l'aggiornamento 3.1.0, che include numerose novità differenti, come la reintroduzione degli Engrammi Ombrosi e del Convertitore Prismatico, una nuova zona di atterraggio su Europa, il ritorno in auge delle ricompense della Città Sognante e della Luna e la risoluzione di una moltitudine di problemi in tutte le destinazioni, all'interfaccia, al bilanciamento e tanto altro ancora. A tal proposito vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale di Bungle.