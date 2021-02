Destiny 2 Stagione degli Eletti: tutte le novità tra Assalti, equipaggiamenti e attività

Dopo le numerose anticipazioni sulla Stagione 13 di Destiny 2 che ci hanno accompagnati dal lancio di Oltre la Luce, le alte sfere di Bungie presentano ufficialmente tutte le sorprese previste nel corso della prossima fase ingame del loro sparatutto sci-fi, la Stagione degli Eletti.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori statunitensi per tracciare il percorso che ci condurrà verso questa nuova Season si focalizzerà sulla figura dell'Imperatrice Caiatl: la nuova leader dei Cabal, figlia del potente Calus, sarà in cerca di alleati. Il compito dei Guardiani sarà perciò quello di contrastare le mire espansioniste di Caiatl fronteggiando la minaccia rappresentata dai campioni del suo consiglio di guerra Cabal, nella speranza che questo ennesimo conflitto non conduca alla capitolazione dell'Ultima Città della Terra mentre le Piramidi di Xivu Arath destabilizzano il sistema.

Sul fronte dei contenuti, tutto ciò si concretizzerà in una serie di sorprese rappresentate, ad esempio, dai Campi di Battaglia, un'attività con matchmaking per 3 giocatori in cui sarà possibile sfidare in un combattimento rituale i guerrieri preselti di Caiatl.

Parallelamente a queste sfide assisteremo al ritorno degli Assalti DAGA Caduta e La Tana dei Diavoli grazie al programma DCV di Destiny 2. A Stagione inoltrata, sarà poi il turno dell'Assalto Terreni di Prova, una sfida di alto livello che contrapporrà i Guardiani alle truppe di alto rango dei Cabal per determinare le sorti dell'Ultima Città.

Per tutta la durata della Stagione 13 assisteremo all'aggiunta di tantissimi equipaggiamenti e più di 25 armi: i possessori del Pass stagionale sbloccheranno subito il nuovo set di armatura del Prefetto e l'arco esotico Divinazione di Ticuu, un'arma che permette di scoccare contemporaneamente più frecce solari con funzione di tracciamento dei bersagli. La Stagione degli Eletti avrà ufficialmente inizio il 9 febbraio e si concluderà l'11 maggio. Date un'occhiata al video di presentazione della Season 13 di Destiny 2 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.