Destiny 2, Stagione degli Eletti: il nuovo assalto Terreni di Prova è disponibile

Come ampiamente preannunciato, come parte degli sforzi promessi per dare lustro alla Stagione degli Eletti di Destiny 2, Bungie ha messo a disposizione un nuovo assalto chiamato Terreni di Prova, adeguatamente presentato dal trailer allegato in apertura di notizia.

Zavala, il Comandante dell'Avanguardia, ha lanciato una sfida a Caiatl, la quale ha chiesto ai Guardiani di provare il proprio valore. Sarete quindi chiamati ad affrontare i campioni Cabal e combattere per la gloria su Nessus, dove dovrete distruggere un terribile carro terrestre e guadagnarvi il permesso di Caiatl per entrare nei Terreni di Prova: qui sfiderete l'ultimo campione Cabal, determinando così le sorti dell'Ultima Città.

I Terreni di Prova rappresentano l'ultimo assalto della Stagione degli Eletti, in aggiunta a D.A.G.A. caduta e La Tana dei Diavoli, due attività ripescate dal Deposito di Contenuti di Destiny. La Stagione 13 proseguirà fino al prossimo 11 aprile, dopodiché si aprirà un nuovo capitolo dell'Anno 4 di Destiny 2. Bungie ha già annunciato che nel corso della prossima stagione tornerà la Volta di Vetro, prima incursione della storia del franchise e ancora oggi una delle più amate dai videogiocatori.