Destiny 2, Stagione dell'Interpido: guida all'impresa dello Stendardo di Ferro

A pochi giorni dall'inizio della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2 è già stato dato il via al suo primo Stendardo di Ferro, che permette ai Guardiani di ottenere la versione 2.0 di un vecchio set di armature dell'evento.

Prima di partire con l'elenco degli obiettivi da completare in ogni fase, vi suggeriamo di leggere anche quelli degli step successivi. Alcune di queste richieste sono cumulative e ciò significa che conquistando 40 zone nelle prime partite completate in Controllo, al raggiungimento della fase Imbriglia gli elementi non dovrete pensare alle zone da conquistare. Insomma, con un po' di lungimiranza il completamento della quest sarà per voi ancor più veloce.

Ecco di seguito tutti gli step dell'Impresa, che va accettata parlando alla Torre con Lord Saladin:

Super fusione

Questo primo step della quest chiede di eliminare 3 nemici con la Super, sconfiggere 30 avversari in qualsiasi modo e conquistare 10 zone.

Pulisci i cilindri

Per portare a termine questo step bisogna completare 6 partite nella Playlist dello Stendardo di Ferro, conquistare 20 zone di controllo ed eliminare 25 Guardiani con un cannone portatile qualsiasi.

Scalda le canne

Questa fase dell'impresa vuole che il giocatore elimini 100 avversari, conquisti 30 zone di controllo e finisca 20 nemici con una mitraglietta.

Imbriglia gli elementi

In questa fase salgono a 40 le zone da conquistare e a 15 i nemici da far fuori con una Super. A questi obiettivi si aggiunge anche quello che chiede di effettuare 15 colpi di grazia con un fucile a fusione.

Aguzza le frecce

Il completamento di questa fase si ha al completamento di 15 partite nella playlist dell'Iron Banner, alla conquista di 50 zone di controllo e all'esecuzione di 10 colpi di grazia con un qualsiasi arco.

Lucida l'armatura

Se avete raggiunto questa fase significa che il peggio è passato e non resta altro da fare che tornare da Lord Saladin alla Torre per riscattare la ricompensa finale: l'arco leggendario Corna del Cervo.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere il Quarto Cavaliere in Destiny 2?