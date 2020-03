Destiny 2 Stagione dell'Intrepido: il calendario italiano degli eventi

Dopo aver annunciato la Stagione dell'Intrepido di Destiny 2, Bungie ha diffuso anche il calendario italiano degli eventi e delle attività previste, tra cui il ritorno delle Prove di Osiride e i Giochi dei Guardiani.

La stagione verrà inaugurata il 10 marzo con l'evento Torre del Serafino, si continua poi il 13 marzo con le Prove di Osiride e ancora tre eventi Bunker de Serafino (in data 10 marzo, 24 marzo e 7 aprile), i Giochi dei Guardiani (dal 21 aprile all'11 maggio) e il Calvario Gran Maestro in arrivo il 21 aprile. Trovate il calendario completo in calce alla notizia, di seguito invece i contenuti gratuiti e le ricompense esclusive del Pass Stagionale.

Destiny 2 Stagione dell'Intrepido Pass Stagionale

Oltre a tutti i contenuti gratuiti, il Pass Stagionale darà accesso anche alle seguenti novità:

Sfide settimanali di Rasputin

Settori perduti leggendari

Nuovi trionfi, taglie e libri di leggende stagionali

Emote esotico, involucro, decoro e mossa finale

Tutti i PE guadagnati aumentano nel corso della stagione

Ricompense extra del Pass stagionale

Nuova impresa esotica

Sblocco immediato del set di armatura del Settimo Serafino per ogni classe

Sblocco del fucile automatico esotico, Fiammiferi di Tommy

Destiny 2 Stagione dell'Intrepido contenuti gratis

Difendi l'Ultima Città dalla Legione Rossa potenziando Rasputin

Nuovi eventi Torre del Serafino e attività dei bunker

Manufatto stagionale: migliora il Kindjal della Mente Bellica per ottenere modifiche per l'equipaggiamento stagionale

Sali di grado per sbloccare il set armatura stagionale del Settimo Serafino

Sali di grado e sblocca il fucile automatico esotico, Fiammiferi di Tommy

Le Prove di Osiride tornano ogni fine settimana (livello di potere minimo richiesto: 960)

Il 10 marzo Destiny 2 riceverà un Major Update per preparare il gioco all'avvio della nuova stagione, nei prossimi giorni Bungie dovrebbe svelare la roadmap completa dell'aggiornamento e gli orari di manutenzione e down dei server.