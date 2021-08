Destiny 2, al via la Stagione dei Perduti: funge da prologo per La Regina dei Sussurri

L'espansione La Regina dei Sussurri è appena stata presentata, ma non vedrà la luce prima del 22 febbraio 2022. I Guardiani dell'Ultima Città, ovviamente, fino ad allora non rimarranno a bocca asciutta, dal momento che Bungie si appresta a dare il via alla Stagione dei Perduti.

Al via oggi 24 agosto nell'ambito della patch 3.3.0 di Destiny 2, la Stagione dei Perduti accompagnerà i giocatori fino al lancio della prossima grande espansione, fungendo da vero e proprio prologo degli eventi per La Regina dei Sussurri. I Guardiani torneranno nella Città Sognante, dove troveranno ad aspettarli Mara Sov, la Regina degli Insonni. "Dire che in sua assenza è successo di tutto sarebbe poco. Suo fratello, visto per l'ultima volta in uno stato di riposo eterno, ora cammina tra i guardiani e ha un nuovo nome. Le forze di Xivu Arath si radunano all'ombra della flotta nera e Savathûn è risultata essere l'artefice della Notte Infinita. E così, ora che la tanto desiderata luce del giorno è tornata, Mara Sov raggiunge la Città Sognante e si mette in contatto con la Megera Regina".

I Guardiani saranno chiamati a ritornare nel Piano Ascendente per salvare le Tecnidi, affrontare la nuova Impresa Esotica "Scettro di Ager" e a sbloccare la nuova arma esotica stagionale "Fattore Lorentz". L'inizio della Stagione dei Perduti segna inoltre il debutto ufficiale del Cross-Play in Destiny 2, che consente agli utenti PC, Xbox, PlayStation e Stadia di giocare assieme. Trovate il trailer della nuova season in apertura di notizia.