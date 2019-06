Destiny 2 Stagione della Ricchezza: come ottenere l'armatura dello Stendardo di Ferro

Fino alle 19:00 italiane del 25 giugno sarà disponibile il primo Stendardo di Ferro della Stagione della Ricchezza di Destiny 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere l'armatura completa dello Stendardo portando a termine la relativa impresa dell'evento.

Questa volta Lord Saladin non ci permetterà di acquistare direttamente i vari pezzi d'armatura. Per completare il set, infatti, dovremo completare tutti gli step dell'impresa dello Stendardo di Ferro: passo dopo passo, questa ci fornirà i vari pezzi del set sotto forma di engramma eccelso, consentendo ai giocatori di salire velocemente di livello potere.

Parlando dell'armatura, Bungie ha deciso di riproporre il set del primo anno di gioco, con la differenza che quest'ultima conterrà due slot per le mod: uno dedicato alle mod normali, e un altro per le mod speciali della Stagione della Ricchezza. Una scelta che farà la gioia dei nuovi giocatori e di tutti i guardiani che non sono riusciti a completare il set in passato.

Di seguito vi spieghiamo come completare passo dopo passo la nuova impresa dello Stendardo di Ferro di Destiny 2, ricordandovi che tutti gli obiettivi della sfida sono obiettivi di squadra, e che al loro progresso contribuirà quindi ogni membro del team. Per questo motivo, per completare il più in fretta possibile l'impresa vi raccomandiamo di giocare con i vostri amici o con la vostra squadra abituale.

Prova di forza

Per questa prima fase dovrete guadagnare punti sconfiggendo i guardiani nelle partite dello Stendardo di Ferro. Tutto quello che dovete fare è sconfiggere i Guardiani finché non avrete raggiunto l'obiettivo.

Armato e pericoloso

Nella seconda fase bisogna guadagnare punti catturando le zone. Più compagni di squadra cattureranno la zona, maggiore sarà il numero di punti guadagnati.

Illuminazione

In questa fase dovrete usare le Super, le granate e l'attacco corpo a corpo per uccidere i nemici. Nello specifico avrete bisogno di ottenere:

200 colpi di grazia con le Super

150 colpi di grazia con le granate

100 colpi di grazia con il corpo a corpo

Nessuna sosta

Nella penultima fase bisogna sconfiggere i nemici usando Fucili automatici, Fucili a fusione, Fucili da ricognizione, Fucili da cecchino e Spade:

160 colpi di grazia con il Fucile automatico

160 colpi di grazia con il Fucile a fusione

40 colpi di grazia con la Spada

50 colpi di grazia con il Fucile da cecchino

160 colpi di grazia con il Fucile da ricognizione

Perseveranza

Per completare l'ultimo dovrai accumulare vittorie nello Stendardo di Ferro, ottenendo in totale 50 punti. Le serie di vittorie vi aiuteranno a raggiungere più rapidamente l'obiettivo: come sempre, raccomandiamo di giocare con il vostro team abituale in modo da favorire il team work, e dunque le probabilità di vittoria sul campo di battaglia.

Dopo aver completato tutti gli step dell'impresa del nuovo Stendardo di Ferro di Destiny 2, otterrete in ricompensa il set completo dell'evento: potete vederlo nell'immagine riportata a fondo pagina. Parlando delle nuove ricompense introdotte con la Stagione della Ricchezza, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere il lanciarazzi Verità in Destiny 2.