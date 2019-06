Destiny 2 Stagione della Ricchezza: come ottenere il lanciarazzi Verità

La Stagione della Ricchezza di Destiny 2 ha introdotto una nuova quest all'interno del gioco che permette di ottenere il lanciarazzi esotico Verità. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine completando tutti gli step dell'impresa.

Di seguito elenchiamo i vari step della quest, spiegandovi come completarli.

Completare il Serraglio

La quest esotica che consente di ottenere il lanciarazzi Verità può essere affrontata solo se si è in possesso dell'Annual Pass di Destiny 2: I Rinnegati. Per iniziare l'impresa, infatti, è necessario completare il Serraglio, la nuova modalità esclusiva della Stagione della Ricchezza. Non vi resta che avviare una partita in questa modalità e completarla sconfiggendo il boss finale.

Parlare con Petra Venj

Una volta completato il Serraglio, il prossimo passaggio della quest richiede semplicemente di andare a parlare con Petra Venj nella Città Sognante, la quale vi affiderà il nuovo incarico "Un pezzo di carta".

Prendere la cassa della sfida ascendente

Per portare a termine l'incarico datovi da Petra Venj dovrete prendere la cassa della sfida ascendente. Questa varia di settimana in settimana, e consiste nel liberare un determinato settore perduto segnalato sulla mappa.

Ottenere i frammenti di mappa

Dopo la sfida ascendente sbloccherete uno nuovo step della quest che richiede di trovare quattro frammenti di mappa. Di seguito vi spieghiamo come ottenerli:

Frammento 1 : atterrate su Nessus e andate verso la Cisterna Vex. Giunti a destinazione usate una Tintura della Regina per rivelare alcune piattaforme nascoste: seguitele per trovare il primo frammento di mappa. Per ottenerlo dovrete inoltre completare la miniquest "Corsara a terra".

: atterrate su Nessus e andate verso la Cisterna Vex. Giunti a destinazione usate una Tintura della Regina per rivelare alcune piattaforme nascoste: seguitele per trovare il primo frammento di mappa. Per ottenerlo dovrete inoltre completare la miniquest "Corsara a terra". Frammento 2 : per ottenere il secondo frammento dovrete prima completare un Cala la Notte qualsiasi. Dopo dovrete completarne altri 3 con un modificatore di almeno 100 livelli di penalità, facendo 60 uccisioni con un lanciarazzi.

: per ottenere il secondo frammento dovrete prima completare un Cala la Notte qualsiasi. Dopo dovrete completarne altri 3 con un modificatore di almeno 100 livelli di penalità, facendo 60 uccisioni con un lanciarazzi. Frammento 3 : tornate su Nessus e usate nuovamente la Tintura della Regina. Per ottenere il terzo frammento dovrete uccidere 50 nemici con un lanciarazzi mentre vi trovate in stato Ascendente.

: tornate su Nessus e usate nuovamente la Tintura della Regina. Per ottenere il terzo frammento dovrete uccidere 50 nemici con un lanciarazzi mentre vi trovate in stato Ascendente. Frammento 4: per ottenere l'ultimo frammento di mappa vi basta uccidere 100 nemici dell'alveare sulla Riva Contorta.

Ora che siete in possesso di tutti i frammenti della mappa, potete finalmente dedicarvi all'ultimo step della sfida.

Completare l'assalto Vegliante del Niente recuperando 5 artefatti

Dopo aver ottenuto i 4 frammenti della mappa dovrete completare l'assalto Vegliante del Niente, assicurandovi di recuperare almeno 5 artefatti durante il tragitto (se avete bisogno di aiuto per trovare gli artefatti, potete dare un'occhiata al video riportato in calce). A cosa servono questi artefatti? Recuperandone almeno 5 costruirete il percorso che vi condurrà alla cassa segreta contente il Verità. Una volta che ne avrete raccolto 5, dunque, non vi resta che sconfiggere il boss finale dell'assalto, passare allo stato ascendente (vi servirà una Tintura della Regina), saltare sulle varie piattaforme del percorso segreto e infine aprire la cassa contente il lanciarazzi esotico Verità.