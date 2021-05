Destiny 2 Stagione del Tecnosimbionte: la Roadmap tra Volta di Vetro e contenuti gratis

Dopo aver riaperto la caccia ai Vex con il video la Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2, Bungie fornisce un ulteriore approfondimento e, dalle pagine del proprio sito ufficiale, pubblica la Roadmap dei contenuti in arrivo nella prossima fase dello sparatutto sci-fi.

Il prossimo capitolo della storia che gli sviluppatori di Bellevue scriveranno all'ombra del Viaggiatore porterà i Guardiani a stringere un'alleanza con Mithrax: solo con l'aiuto del Kell del Casato della Luce, infatti, sarà possibile seguire le vie del Sacro Tecnosimbionte ed evitare la definitiva capitolazione dell'Ultima Città per opera dei Vex.

La guerra per distruggere la simulazione dei Vex si combatterà su tutti i terreni di scontro del Sistema Solare di Destiny 2: come descritto da Bungie nella Roadmap della Stagione del Tecnosimbionte, il principale teatro di battaglia sarà la Volta di Vetro.

I portali che condurranno i Guardiani negli scenari della leggendaria Incursione del primo Destiny si riapriranno ufficialmente il 22 maggio, ossia poco meno di due settimane dopo l'inizio della nuova Stagione che, lo ricordiamo, è prevista per l'11 maggio su PC, Google Stadia e console. Oltre alla Volta di Vetro in veste rinnovata e con molteplici modifiche strutturali, l'agenda dei giocatori di Destiny 2 Oltre la Luce e della versione free to play del kolossal FPS sarà fitta di appuntamenti.

Pass Stagionale

Tutte le ricompense di Stagione

Armi e armature stagionali

Sfide stagionali

Modifiche e manufatto stagionale

Evento: Solstizio degli Eroi

Sintesi di armatura

Incursione "Volta di Vetro"

Attività con matchmaking a sei giocatori: Violazione

Missione settimanale di punta: Cancellazione

Sblocco automatico arma da supporto esotica

Contenuti Gratuiti per Tutti

Selezione delle ricompense stagionali

Armi e armature selezionate

Sfide selezionate

Modifiche e manufatto stagionale

Evento: Solstizio degli Eroi

Sintesi di armatura

Incursione "Volta di Vetro"

Attività con matchmaking a sei giocatori: Violazione - Prova Gratuita

Per tutte le informazioni sulle date dei prossimi eventi come Stendardo di Ferro, Prove di Osiride, missioni settimanali o sfide settimanali di Punta, in calce alla notizia trovate l'infografica con le tempistiche di lancio di ciascuna attività da qui alla conclusione della Stagione del Tecnosimbionte, prevista per il 24 agosto su tutte le piattaforme.