Destiny 2, al via la Stagione del Tecnosimbionte: torna la Volta di Vetro

Come ampiamente preannunciato, prende oggi il via la Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2, durante la quale i Guardiani rivivranno l'incursione "Volta di Vetro" di Destiny 1, si infiltreranno nella rete Vex con la nuova attività stagionale a 6 giocatori "Violazione", guadagneranno nuovi pezzi di equipaggiamento e altro ancora.

"I Vex minacciano la sicurezza degli abitanti dell'Ultima Città, facendo piombare questo rifugio dell'umanità in una notte infinita. I guardiani si ritrovano a collaborare con Mithrax, Kell del Casato della Luce, che insegnerà loro le vie del Sacro Tecnosimbionte. Sta all'Avanguardia sfruttare la tecnologia simbionte per distruggere la simulazione e riportare la luce del giorno".



Durante la Stagione del Tecnosimbionte, che durerà fino al prossimo 24 agosto, potrete entrare in una simulazione vex tramite l'attività con matchmaking a sei giocatori "Violazione", con l'obiettivo di scoprire i loro segreti e rubare il loro codice. Ogni settimana verrà inoltre proposta una missione di punta chiamata "Cancellazione", durante la quale potrete far crollare la rete Vex dall'interno. Già a partire da oggi è possibile rivivere l'iconica incursione "Volta di Vetro" (VdV per gli amici), in arrivo in versione rinnovata direttamente da Destiny 2. Per chi non lo sapesse, la VdV vede i guardiani attraversare le fratture spazio-temporali alla ricerca di Atheon, Confluenza Temporale, un misterioso Vex che deve essere fermato prima che sia troppo tardi. In Destiny 2 la VdV presenta alcune modifiche strutturali, oltre a nuove sfide, trionfi e vecchie ricompense tanto ambite.



Oggi arriva anche la Sintesi di Armatura, una funzione di trasformazione gratis per tutti i giocatori che consente di creare un decoro universale a partire da qualsiasi pezzo di armatura posseduto. Gli acquirenti del Pass Stagionale - il trailer è visibile in apertura - possono inoltre sbloccare immediatamente l'arma da supporto esotica da stasi Criostesia 77K, decori universali specifici di stagione, bonus PE da utilizzare per velocizzare il progresso di grado stagionale e altro ancora. La Stagione del Tecnosimbionte introduce oltre 20 nuove armi.