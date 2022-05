Destiny 2, la Stagione dei Tormentati: ecco come è tornato il Leviatano

Con la partenza della Stagione dei Tormentati di Destiny 2, ha inizio una nuova fase nella produzione di Bungie, che torna ad accogliere tra le sue maglie anche il possente Leviatano.

La nave divora-pianeti fa dunque ritorno dall'oscurità per portare una nuova minaccia, nella persona dell'ex imperatore dei Cabal, Calus. Profondamente edonista, quest'ultimo non predilige una cultura militarista, e per questa sua natura era molto amato dal popolo. Questa sua indole, tuttavia, gli causò l'opposizione dell'esercito. Una circostanza che si rivelò fatale quando un gruppo di congiurati e sua figlia Caiatl organizzarono il Colpo di Mezzanotte, con il quale deposero Calus dal trono.

Troppo popolare per essere ucciso, l'ex sovrano fu invece esiliato nello spazio profondo, a bordo del Leviatano. Tra le stelle, l'ex imperatore fu colpito da una visione: osservando il vuoto, si convinse che la fine dell'intero universo fosse ormai vicina. Per questa ragione, determinato a divertirsi per il tempo rimasto, organizzò i Giochi dei Guardiani di Destiny 2. Sconvolto dallo sguardo che ha sentito su di sé nel contemplare il vuoto, Calus ha però anche iniziato a realizzare alcuni esperimenti utilizzando l’artefatto conosciuto come la Corona del Dolore. Ora un Leviatano corrotto sta facendo rotta verso la Piramide sulla Luna: ai Guardiani il compito di scoprire con quali intenzioni!