Destiny 2 su Steam: i contenuti de I Rinnegati non saranno disponibili da subito

Il prossimo martedì 1 ottobre 2019 ci sarà il passaggio ufficiale di Destiny 2 da Battle.net a Steam, il quale sarà automatico per chiunque abbia avviato la procedura sul sito Bungie. Sembra però che al lancio di Ombre dal Profondo alcuni dei vecchi contenuti non saranno giocabili e bisognerà attendere un po' prima di potervi accedere.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il prossimo martedì sera, con l'arrivo del gioco sul client Valve, non sarà in alcun modo possibile giocare ad alcune attività de I Rinnegati.

Stando a quanto dichiarato da Bungie non sarà possibile giocare alle seguenti attività dell'Anno 2:

Missioni della campagna de I Rinnegati

Imprese de I Rinnegati

Incursione Ultimo Desiderio

Dungeon Il Trono Infranto

La causa di tutto ciò non è altro che il trasferimento delle licenze su Steam, procedimento che inizierà proprio in concomitanza con il lancio dell'espansione e della versione free to play Una Nuova Luce.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che è già possibile effettuare il preload di Destiny 2 Shadowkeep su Steam, così da non attendere un solo secondo dall'apertura dei server il prossimo martedì alle ore 19:00. Gli utenti console dovranno invece aspettare fino al prossimo lunedì, quando al termine di una manutenzione programmata verranno resi disponibili i nuovi file di gioco.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come prepararsi a Destiny 2 Shadowkeep? Nel corso del pomeriggio abbiamo inoltre pubblicato una nuova anteprima di Destiny 2 Ombre dal Profondo, le cui prima missioni della campagna sono state provate attentamente dal nostro Francesco Fossetti.