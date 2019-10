Destiny 2 parte bene su Steam con un picco di 144.000 giocatori connessi in contemporanea

L'approdo di Destiny 2 su Steam e l'arrivo di Ombre dal Profondo sembra aver contribuito al successo del rilancio dello sparatutto Bungie. Nella tarda serata di ieri si sono registrati 100.000 giocatori (in media) connessi in contemporanea con picchi che hanno raggiunto i 144.000 utenti solo sulla piattaforma Valve.

L'alto numero di utenti connessi ha causato, come molti si aspettavano, i problemi ai server di Destiny 2, l'infrastruttura è rimasta offline per qualche ora a causa di una manutenzione straordinaria, nel momento in cui scriviamo la situazione è tornata alla normalità ed è possibile giocare a Destiny 2 e Ombre dal Profondo senza disservizi. Per l'occasione Bungie ha ricordato le principali novità del gioco:

Destiny 2 Una Nuova Luce

Ora Destiny 2 è gratuito per tutti e sarà un nuovo punto d'accesso per i nuovi arrivati, che mette i mondi di Destiny 2 (e tutte le sue modalità, le attività e le ricompense) nelle mani di ogni giocatore, senza alcun ostacolo per entrare. Inoltre, i giocatori potranno liberamente recarsi verso qualsiasi destinazione, inclusa la Luna, e potranno perfino prendere parte alla prima missione della campagna dell'espansione Ombre dal Profondo. Adesso tutti possono giocare a Destiny 2 su tutte le principali piattaforme!

Destiny 2 su Steam

Steam sarà la nuova casa per la comunità di Destiny su PC. Gli attuali giocatori su PC potranno trasferire gratuitamente tutti i loro progressi e tutti i loro acquisti su Steam, inclusi guardiani e depositi.

Cross Save

In questa nuova era di Destiny 2, ci impegniamo a unificare la nostra comunità globale. Il Cross save sarà disponibile su tutte le piattaforme supportate: PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia nel corso dell'autunno. Con il Cross save si potrà accedere agli stessi personaggi collegati a un account primario, permettendo di unificare la propria esperienza di gioco con gli stessi guardiani su piattaforme differenti.

Google Stadia

Arriveranno tanti nuovi guardiani quando Destiny 2 debutterà su Google Stadia questo autunno. Stadia è una nuova piattaforma di gioco di Google per giocare a giochi AAA su ogni tipologia di schermo. Per saperne di più su Destiny 2 e Google Stadia visitate la pagina ufficiale di Stadia facendo clic sul link qui sotto.