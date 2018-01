Destiny 2: Stendardo di Ferro e Contese di Fazione saranno disponibili per tutti

ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Destiny 2 mirato a sbloccare per tutti i giocatori le prossime edizioni di. In questo modo, per partecipare agli eventi non sarà necessario disporre del DLC "La Maledizione di Osiride".

Come potete leggere nel breve changelog della patch, il nuovo aggiornamento di Destiny 2 permetterà a tutti i Guardiani di partecipare alle prossime edizioni di Stendardo di Ferro e Contese di Fazione, rendendoli entrambi gli eventi disponibili anche per tutti coloro che non possiedono La Maledizione di Osiride.

Nell'attesa che vengano svelate le date di lancio per le nuove edizioni dei due eventi, vi segnaliamo che i server di Destiny 2 dovrebbero essere tornati operativi dopo la manutenzione programmata di oggi.