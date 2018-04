Destiny 2: lo Stendardo di Ferro del 10 aprile è stato posticipato a causa di un bug

Appena due giorni fa Bungie annunciava una nuova edizione dello Stendardo di Ferro, il cui inizio era fissato per martedì 10 aprile. Qualcosa però è andato storto all'ultimo momento, e la casa di Bellevue è stata costretta a posticiparne l'inizio.

Ad annunciarlo è stato Cozmo, che nelle scorse ore ha dato la notizia sul forum ufficiale del gioco. A quanto pare, nel corso degli ultimi test interni è stato scoperto un bug che non può essere risolto in tempi brevi. Al raggiungimento di determinati punteggi e tempi i giocatori vengono mandati in orbita con l'errore Anteater, un problema che rende praticamente ingiocabile la modalità.

Bungie è già al lavoro per scoprirne le cause e risolverlo in via definitiva. Martedì 10 aprile lo Stendardo di Ferro verrà quindi rimpiazzato da Rissa, che quello stesso giorno accoglierà alcuni cambiamenti grazie all'aggiornamento 1.1.4.1: il numero di giocatori verrà abbassato da 8 a 6 e verranno modificate le aree di rientro per adattarsi al minor quantitativo di giocatori sulla mappa.

Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, Bungie sta anche lavorando attivamente all'aggiornamento 1.2 previsto per maggio. Preparerà il titolo all'uscita della nuova espansione, che non è ancora stata svelata ufficialmente, e l'inizio della Stagione 3. Tra le altre cose, includerà anche pesanti modifiche al funzionamento di Sturm e Drang, che verranno potenziate.