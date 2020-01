Destiny 2 Stendardo di Ferro: Guida all'impresa Accendi i Fuochi

Lo Stendardo di Ferro è tornato anche nella Stagione dell'Alba di Destiny 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine l'impresa Accendi i Fuochi assegnata ai guardiani da Lord Saladin.

Durante la Stagione dell'Alba di Destiny 2 sarà possibile partecipare alle nuove edizioni dello Stendardo di Ferro, così da ottenere il nuovo equipaggiamento messo a disposizione da Lord Saladin. Man mano che lo Stendardo di Ferro aprirà le porte ai guardiani, i giocatori potranno portarsi avanti con l'impresa Accendi i Fuochi. Di seguito vi spieghiamo come completarla.

Come avviare l'impresa Accendi i Fuochi

Se ancora non lo avete fatto, andate a fare visita a Lord Saladin sulla Torre. Il celebre Signore del Ferro vi affiderà l'impresa Accendi i Fuochi, una quest composta da sei passaggi che vi consentirà di ottenere in ricompensa il nuovo equipaggiamento leggendario dello Stendardo di Ferro. Vediamo come portare a termine tutti gli step dell'impresa.

Accendi i fuochi

Per completare la prima fase dell'impresa dovete portare a termine i seguenti obiettivi:

Avversari sconfitti con la Super: 3

Zone conquistate: 10

Avversari sconfitti: 30

Non vi resta dunque che tuffarvi nello Stendardo di Ferro, sconfiggere gli avversari e conquistare le zone fino a quando non avete raggiunto i tre obiettivi. Una volta completati, potrete passare allo step successivo della quest.

Fil di ferro

In questo caso dovrete munirvi di un buon Fucile da Ricognizione e portare a termine i seguenti obiettivi:

Colpi di grazia inflitti con un Fucile da Ricognizione: 3

Partite completate: 6

Zone conquistate: 20

Ferro puro

Continuate a conquistare le zone e a sconfiggere gli avversari. Il conteggio dei progressi è cumulativo, quindi le zone conquistate e i nemici sconfitti in precedenza verranno tenuti in considerazione. In questo caso avrete bisogno anche di effettuare delle uccisioni con un Fucile a Pompa:

Zone conquistate: 30

Avversari sconfitti: 100

Colpi di grazia inflitti con un Fucile a Pompa: 20

Metallo mortale

In questo caso dovrete munirvi di un buon Cannone Portatile:

Avversari sconfitti con la Super: 15

Zone conquistate: 40

Colpi di grazia inflitti con un Cannone Portatile: 15

Pioggia di ferro

Vi servirà un buon Lanciarazzi come il Portatore di Morte:

Colpi di grazia inflitti con un Lanciarazzi: 10

Zone conquistate: 50

Partite completate: 15

Stampo di ferro

L'ultimo step dell'impresa Accendi i Fuochi richiede semplicemente di tornare da Lord Saladin dopo aver completato tutti i passaggi precedenti. Una volta fatto, verrete ricompensati con il nuovo equipaggiamento leggendario dello Stendardo di Ferro. Voi a che punto siete con l'impresa in questione?

Parlando delle nuove ricompense disponibili in Destiny 2, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere Rovina del Diavolo, nuova Arma da Supporto esotica ottenibile completando l'impresa Parti Perdute da Tempo.