Destiny 2: lo Stendardo di Ferro torna il 10 aprile insieme all'aggiornamento 1.1.4.1

Come ogni venerdì, Bungie ha pubblicato il consueto aggiornamento settimanale per la community, confermando il ritorno dello Stendardo di Ferro e l'arrivo dell'aggiornamento 1.1.4.1 per Destiny 2.

Problemi noti dell'aggiornamento 1.1.4

All'uscita dell'aggiornamento 1.1.4, abbiamo ricevuto delle segnalazioni su un problema per il quale le sfide su Mercurio non apparivano correttamente quando si avvia la destinazione. Continuiamo a investigare sulle segnalazioni, ma alcuni giocatori hanno notato che le sfide hanno iniziato ad apparire nuovamente dopo il ripristino settimanale.

Un po' come è successo con l'aggiornamento 1.1.3, abbiamo ricevuto segnalazioni su un problema per il quale i modificatori non apparivano correttamente per le avventure eroiche di Mercurio. Questo problema sembra essersi risolto dopo il ripristino settimanale, ma continueremo a investigare sulla causa del problema.

Stiamo monitorando le segnalazioni dei giocatori secondo le quali l'Emissaria non fornisce il pacco di ricompensa dopo aver vinto le partite delle Prove dei Nove.

Aggiornamento 1.1.4.1

Martedì 10 aprile l'aggiornamento rapido 1.1.4 di Destiny 2 atterrerà sulle vostre console per risolvere il problema delle schermate nere nell'incursione e alla Torre. In più, Rissa vedrà il numero di giocatori ridotto a 6. Ci sarà un breve periodo di manutenzione prima che l'aggiornamento rapido sia reso disponibile. A partire dalle 18:00 la manutenzione avrà inizio e non sarà più possibile accedere ai server, alle 19:00 i lavori dovrebbero terminare e l'aggiornamento 1.1.4.1 sarà ufficialmente disponibile per il download.

Con l'aggiornamento 1.1.4 tornerà anche lo Stendardo di Ferro 6vs6. Le armi della stagione 2 saranno disponibili da Lord Saladin attraverso i pacchetti di fazione, oppure potrete acquistarli direttamente coi pegni. Si gioca in modalità Controllo dal 10 al 17 aprile.