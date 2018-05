Destiny 2: lo Stendardo di Ferro torna martedì 22 maggio, ecco tutte le novità

Bungie ha annunciato che dal 22 al 29 maggio si svolgerà la prima edizione dello Stendardo di Ferro della Stagione 3 di Destiny 2. Sono previste diverse novità, ecco quali.

Il team di sviluppo ha modificato il modo in cui si potranno ottenere le ricompense. Lord Saladin disporrà di un sistema di reputazione simile a quello dell'Avanguardia, in cui i giocatori potranno scalare i gradi riscattando pegni dello Stendardo di Ferro. Ogni avanzamento di grado sbloccherà le ricompense desiderate. Per l'occasione, debutteranno anche una nuova serie di decori, ognuno con specifici obiettivi da completare nelle partite dello Stendardo di Ferro.

In basso potete ammirare delle immagini che ritraggono la schermata del vendor, alcune delle nuove armi che i giocatori potranno ottenere partecipando a questa modalità PVP, e un'anteprima dei nuovi decori. Come vi sembra il nuovo stile adottato per gli equipaggiamenti dello Stendardo?

Vi ricordiamo che in questi giorni Xur è tornato alla Torre, dove tra le altre cose vende il fucile automatico esotico Suros Regimen. Destiny 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dalla scorsa settimana è disponibile anche la seconda espansione, La Mente Bellica, che ha introdotto tante novità, tra cui un nuovo arco narrativo con protagonista Ana Bray, il covo dell'incursione Pinnacolo Siderale e l'attività inedita Protocollo d'Intensificazione.