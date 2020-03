Destiny 2: lo Stendardo di Ferro torna con un nuovo arco nella Stagione dell'Intrepido

Bungie ha finalmente annunciato l'arrivo del primo Stendardo di Ferro della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2, svelando quali saranno le novità dell'evento dedicato al comparto PvP dello sparatutto online.

La prima novità riguarda la rimozione dei vantaggi al Livello Potere conferiti dall'artefatto stagionale: proprio come avvenuto con le Prove di Osiride, anche la competizione organizzata da Lord Saladin garantirà ai Guardiani di ottenere un vantaggio sugli altri giocatori solo grazie alle statistiche di armi ed armature equipaggiati. Altro cambiamento apportato in questa stagione per lo Stendardo di Ferro è relativo all'impresa, la quale prende il nome di "Super fusione" e non coinvolge più armi più particolari come i lanciarazzi, che avevano fatto impazzire un bel po' di giocatori durante la Stagione dell'Alba, costringendo gli sviluppatori a modificare uno specifico step della quest. Al completamento dell'Impresa, che chiede di conquistare zone e sconfiggere avversari con una serie di armi, si potrà aggiungere alla propria collezione l'arco leggendario Corna del Cervo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa su come ottenere il Quarto Cavaliere in Destiny 2, dal momento che il fucile a pompa esotico visto per la prima volta in Destiny 1 ha fatto il proprio ritorno con l'ultimo aggiornamento settimanale.