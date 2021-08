Destiny 2: tutta la storia fino a La Regina dei Sussurri

Stiamo per assistere all'inizio di un nuovo capitolo della storia di Destiny 2 grazie al debutto dell'espansione La Regina dei Sussurri e, in attesa dell'evento reveal di domani sera, abbiamo deciso di proporvi un recap di tutti gli avvenimenti più recenti.

Se vi siete allontanati dallo sparatutto o, più semplicemente, volete rinfrescarvi la memoria per quello che riguarda tutte le difficoltà che i Guardiani hanno dovuto affrontare nel corso delle ultime espansioni, sappiate che potete ripercorrere tutta la storia del gioco fino a La Regina dei Sussurri grazie ad un nuovo video che abbiamo pubblicato sul canale YouTube di Everyeye. Nel caso in cui vogliate approfondire la storia dello sparatutto, non possiamo che consigliarvi la lettura dello speciale dedicato all'ascesa di Savathun firmato da Lorenzo Domenis.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il reveal del prossimo capitolo dello shooter Bungie è fissato a domani, martedì 24 agosto 2021, alle ore 18:00 italiane. A tal proposito, vi invitiamo a seguire l'annuncio di Destiny 2 La Regina dei Sussurri con noi su Twitch, dove commenteremo in italiano l'appuntamento in questione e anche gli eventi legati alla Gamescom 2021, tra i quali troviamo lo showcase di Xbox.