Bungie ha svelato i dettagli sul nuovo aggiornamento di, il quale introdurrà il tanto richiesto supporto per Xbox One e PlayStation 4 Pro. L'update in questione arriverà a dicembre, in contemporanea con il DLC

Il gioco supporterà l'HDR su PS4, PS4 Pro, Xbox One S e Xbox One X, per quanto riguarda la risoluzione invece Bungie parla di "risoluzione 4K dinamica" su PS4 Pro e di "pieno supporto per i 4K" su Xbox One X. Non sembrano essere previste invece migliorie per quanto riguarda il framerate.

L'aggiornamento che introdurrà il supporto per PS4 Pro e Xbox One X sarà disponibile dal 5 dicembre, giorno di lancio dell'espansione Curse of Osiris.