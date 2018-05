Destiny 2: il Suros Regimen è tra gli oggetti di Xur nel weekend del 18 maggio

Puntuale come al solito Xur, l'Agente dei Nove, è tornato a palesarsi ai guardiani di tutto il Sistema Solare di Destiny 2 con il suo bel carico di equipaggiamenti esotici. Scopriamo assieme cosa vende nel weekend del 18 maggio.

A questo giro Xur vi aspetta nell'hangar della Torre, sulle scale nei pressi dell'area occupata dalla fazione Orbita Morta. Ecco cosa propone:

Suros Regimen (Fucile automatico esotico): 29 frammenti leggendari

(Fucile automatico esotico): 29 frammenti leggendari Cimiero di Alfa Lupi (Corazza esotica per Titani): 23 frammenti leggendari

(Corazza esotica per Titani): 23 frammenti leggendari Giullare Gemini (Armatura Gambe esotica per Cacciatori): 23 frammenti leggendari

(Armatura Gambe esotica per Cacciatori): 23 frammenti leggendari Artigli dell'Ahamkara (Guanti Lunghi esotici per Stregoni): 23 frammenti leggendari

(Guanti Lunghi esotici per Stregoni): 23 frammenti leggendari Engramma Predestinato (Engramma esotico): 97 frammenti leggendari

(Engramma esotico): 97 frammenti leggendari Tre di Ori (Bene di consumo): 31 frammenti leggendari

(Bene di consumo): 31 frammenti leggendari Cinque di Spade (attiva modificatore negli assalti Cala la Notte Autorevole) - gratis

Cosa ve ne pare degli oggetti in vendita? Farete qualche acquisto? Il Suros Regimen è senza dubbio una delle armi più amate dalla community di Destiny, presente fin dal lancio del primo capitolo, quando era davvero devastante (specialmente nel Crogiolo). È andata poi incontro a diversi rimaneggiamenti, ma è ancora oggi molto efficace.

Destiny 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Battle.net). Cogliamo l'occasione per ricordarvi che quest'ultima versione può ancora essere acquistata a circa 10€ nell'ambito dell'Humble Monthly. La seconda espansione, La Mente Bellica, è disponibile dall'8 maggio e ha introdotto un nuovo arco narrativo ambientato sulla calotta polare marziana, l'attività end-game Protocollo d'Intensificazione, il covo dell'incursione Pinnacolo Siderale e altro ancora.