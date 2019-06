Destiny 2: svelati i contenuti di New Light e tutti i dettagli sul cross-save

Come ormai ben saprete, il prossimo settembre ci sarà una piccola rivoluzione in casa Bungie, dal momento che ad accompagnare il lancio di Destiny 2 Shadowkeep ci sarà anche la versione free to play New Light, l'arrivo dell'attesissimo cross-save e il passaggio da Battle.net a Steam.

Ma come funzioneranno tutte queste novità? Fortunatamente a dare una risposta esaustiva a tutte le nostre domande è arrivato un corposissimo FAQ all'interno dell'ultimo Settimanale di Casa Bungie. Iniziamo innanzitutto col dire che il cross-save riguarderà esclusivamente il passaggio dei salvataggi e non delle licenze, ciò significa che ogni espansione andrà acquistata su ciascuna piattaforma sulla quale volete giocare. Dal prossimo settembre apparirà una nuova voce sul profilo Bungie che vi permetterà di selezionare uno specifico salvataggio che verrà così esteso a tutte le piattaforme. Va precisato però che non vi è alcuna possibilità di unificare gli account.

Per quello che riguarda invece il passaggio da Battle.net a Steam, ciasun possessore del gioco sulla piattaforma Activision Blizzard potrà trasferire gratuitamente tutti i propri acquisti su un profilo Steam, sul quale andranno anche tutti i pezzi d'argento acquistati.

Vi è poi un'ampia sezione dedicata a Destiny New Light, che arriverà gratuitamente su Steam, PlayStation 4 e Xbox One in concomitanza con l'uscita di Shadowkeep.

Ecco tutti i contenuti ai quali potranno accedere i giocatori della versione free-to-play:

Possibilità di esplorare liberamente tutti i pianeti

Playlist degli Assalti

Playlist del Crogiolo

Playlist di Azzardo e Azzardo Eccelso

Incursioni dell'Anno 1

Quest Esotiche dell'Anno 1

Alcuni contenuti selezionati dagli sviluppatori dell'Annual Pass

Nel caso ve lo steste chiedendo, l'Anno 1 di Destiny 2 include la campagna della Guerra Rossa e i DLC intitolati "La Maledizione di Osiride" e "La Mente Bellica".

Per quello che riguarda invece il cross-play, gli sviluppatori hanno dichiarato di volerlo supportare ma che al momento ci sono altre priorità. Dovremo quindi attendere ancora un bel po' prima di poter giocare con gli utenti di altre piattaforme e anche i Guardiani su Google Stadia dovranno accontentarsi di tale limitazione.

Vi ricordiamo inoltre che grazie ad un'interessante offerta di Destiny 2, è possibile acquistare il gioco e tutti i DLC disponibili ad oggi in forte sconto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.