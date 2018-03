Destiny 2: svelati data di lancio e nome della seconda espansione?

Pur non essendo state rivelate informazioni ufficiali al riguardo, oggi potrebbero essere stati svelati nome e data di lancio della seconda espansione di gioco di

Sia Amazon che GameStop USA hanno infatti aggiornato i propri listini aggiungendo il prodotto denominato "Destiny 2 - Expansion 2: The Fallen Warmind". La data di lancio del DLC sarebbe prevista per l'8 maggio 2018, venduta al prezzo di 19,99 dollari.

Con la seconda espansione del gioco, Bungie e Activision sperano di donare a Destiny 2 nuova linfa vitale, e soprattutto di riuscire ad intrattenere la fanbase per lunghi periodi di tempo. Alcuni utenti, tuttavia, stanno già ironizzando su reddit, affermando che il DLC riuscirà al massimo a tenere occupate "dozzine di giocatori per una settimana".

A questo punto non ci rimane che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Bungie e Activision. Destiny 2 è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Nella giornata di oggi è stato rilasciato un update per la Companion App.