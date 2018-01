Destiny 2: lo sviluppo del gioco è ripartito da zero nell'aprile 2016?

, editor di Kotaku, ha rivelato in un nuovo podcast alcuni retroscena sullo sviluppo di: a quanto pare i lavori avrebbero subito una battuta d'arresto a inizio 2016, lo sviluppo sarebbe ripartito nell'aprile dello stesso anno e il progetto completato nei sedici mesi successivi.

Nell'aprile 2016, Luke Smith (direttore dell'espansione Il Re dei Corrotti) avrebbe preso il timone dello sviluppo a causa di alcuni problemi con lo staff che hanno segnato i lavori nei due anni precedenti: "lo sviluppo di Destiny 2 ha subito un reboot all'inizio del 2016, alcuni membri dello staff hanno abbandonato Bungie e il precedente direttore non aveva forse le idee molto chiare sulla storia e sulla direzione da prendere."

Schreier fa notare come Bungie abbia avuto solamente sedici mesi di tempo per completare Destiny 2 e questo avrebbe portato al taglio di alcuni contenuti inizialmente previsti, tra cui pianeti aggiuntivi e personaggi. Lo studio avrebbe provato a chiedere ad Activision più tempo per lo sviluppo ma il publisher ha negato questa possibilità, l'obiettivo era infatti quello di lanciare il gioco nel mese di settembre 2017, un ritardo avrebbe inoltre causato a Bungie la perdita di importanti bonus economici, sempre stando alle parole dell'editor di Kotaku.