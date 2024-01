Destiny 2, meglio tardi che mai: in arrivo l'editor per modificare l'aspetto dei Guardiani

Dopo essersi premurati di rimuovere lo Starter Pack di Destiny 2 dopo le polemiche della community, i ragazzi di Bungie preannunciano l'arrivo di una delle funzioni più richieste dagli appassionati dell'FPS sci-fi, ovvero l'editor per modificare l'aspetto e il volto dei Guardiani.

Consapevole della lunga attesa patita dagli utenti, la sussidiaria dei PlayStation Studios descrive questa nuova funzione come un vero e proprio 'addio ai caschi della vergogna', riferendosi scherzosamente a chi, impossibilitato a cambiare l'aspetto del proprio alter-ego, ha preferito esplorare la Torre senza sfilarsi l'elmetto della corazza.

Il nuovo editor di personaggi, assicura Bungie, sarà disponibile prima del lancio di Destiny 2 La Forma Ultima e consentirà a tutti di cambiare l'aspetto dei Guardiani avviando il gioco e selezionando l'opzione inedita che comparirà posizionando il cursore sul personaggio da modificare.

Come giustamente rimarcato da Bungie, l'editor potrà essere avviato in qualunque momento e non richiederà alcun costo: la nuova funzione consentirà ai giocatori di cambiare la corporatura, il viso, i capelli, la tipologia di viso e i segni, ma non permetterà il passaggio da un'origine all'altra (umani, exo e insonni).

A chi ci segue, ricordiamo che in funzione del rinvio di Destiny 2 La Forma Ultima l'espansione che segnerà la fine della Saga di Luce e Oscurità sarà disponibile dal 2 giugno su PC, PlayStation e Xbox.