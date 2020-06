Destiny 2: un teaser annuncia che presto verrà svelato il DLC dell'Anno 4

Nel corso della serata è arrivato a sorpresa su Instagram il primo teaser dell'espansione di Destiny 2 che darà il via all'Anno 4. Il breve filmato, rimosso subito dagli sviluppatori, è stato fortunatamente salvato da alcuni appassionati.

Nel teaser vediamo una nostra vecchia conoscenza, Eris Morn, mentre si sposta in un'area completamente innevata. Stando ai fan, si tratterebbe di Europa, una luna di Giove. Dalla lore di Destiny sappiamo con certezza che sul pianeta completamente ghiacciato è presente una città sommersa dalla neve e occupata da macchine malvagie: che i Guardiani stiano per affrontare una minaccia robotica persino più potente dei Vex? Per scoprirlo dovremo attendere il prossimo 9 giugno 2020 alle ore 18:00, quando Bungie ci fornirà finalmente tutti i dettagli sul futuro dello sparatutto.

In attesa di scoprire quali minacce attendono i Guardiani nell'Anno 4, vi ricordiamo che è stato confermato l'arrivo di Destiny 2 sulle console next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Sappiamo inoltre con certezza che nel corso del prossimo anno arriveranno la Trasmogrificazione e un nuovo Eververse in Destiny 2, sebbene alcune di queste novità potrebbero non essere disponibili sin da settembre.