Destiny 2: un teaser conferma l'evento, il futuro dei Guardiani verrà svelato il 9 giugno

Le novità in arrivo con l'Anno 4 di Destiny 2, previsto per l'autunno, potrebbero essere svelate a breve. Bungie ha infatti confermato l'evento di presentazione dei prossimi DLC con un nuovo teaser che sembra aprire le porte ad un nuova location.

Il teaser pubblicato da Bungie via social annuncia l'evento di presentazione dei nuovi DLC per Destiny 2, previsto per il 9 giugno alle ore 18:00 italiane. Sebbene le caratteristiche e i contenuti di questa nuova fase siano ancora avvolti dal mistero, il breve filmato lascia presagire l'introduzione di una nuova location esplorabile, il tanto discusso e atteso Europa. Il famoso satellite, che era comparso in molte concept art circolate in rete addirittura prima del lancio del gioco, sembra ora fare la sua comparsa in un video ufficiale.

Nonostante la fragilità della situazione internazionale Bungie è quindi decisa a non sconvolgere i propri programmi. Tuttavia la software house ha recentemente mostrato il proprio sostegno verso i manifestanti americani con un messaggio pubblicato su Twitter nel quale annuncia iniziative benefiche per le associazioni che si occupano di diritti civili.

Nel frattempo, Bungie ha annunciato che Destiny 2 arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Per scoprire il futuro dei Guardiani, anche sulla next-gen, non resta che attendere la presentazione del 9 giugno.