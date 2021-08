Destiny 2: il teaser 'Verità' ci avvicina al reveal de La Regina dei Sussurri

In previsione dell'imminente evento che alzerà il sipario su Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Bungie pubblica il teaser Verità per offrirci un antipasto di quello che, con ogni probabilità, sarà il trailer in cinematica che svelerà la prossima espansione del kolossal FPS.

Il messaggio che accompagna questo teaser ci permette di delineare i contorni del quadro narrativo e contenutistico che gli sviluppatori americani stanno dipingendo per plasmare l'esperienza sci-fi de La Regina dei Sussurri:

"Sette anni di Destiny ci hanno condotto fin qui, alle soglie di un'avventura diversa da qualsiasi esperienza vissuta finora. Unisciti a noi per scoprira cosa ci aspetta. Sopravvivrai alla verità?"

Dagli indizi disseminati sui social in queste settimane da Bungie, sembra proprio che nel corso della fase di Destiny 2 che vedrà il ritorno de La Regina dei Sussurri dovremo fare appello a tutto il coraggio dei Guardiani e sfruttare un nuovo potere per affrontare le schiere aliene della perfida Savathun. L'espansione dovrebbe fare da sfondo anche al ritorno di Mara Sov, con tantissime aggiunte e sorprese per i difensori dell'Ultima Città della Terra e del Viaggiatore.

Lo spettacolo digitale che svelerà ufficialmente la prossima fase dello sparatutto fantascientifico di Bungie è previsto per le ore 18:00 di martedì 24 agosto. Vi invitiamo perciò ad ammirare insieme a noi il reveal di Destiny 2 La Regina dei Sussurri sul canale Twitch di Everyeye e di rimanere su queste pagine per poter approfondire ogni aspetto ludico, narrativo e prettamente contenutistico di questa espansione che promette di stravolgere il Sistema Solare conosciuto fino ad oggi dai Guardiani della serie di Destiny.