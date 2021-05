Destiny 2: al via il test del cross-play con un emblema gratis per tutti

Come promesso la scorsa settimana, Bungie ha ufficialmente dato il via al primo test pubblico del cross-play in Destiny 2: Oltre la Luce, mettendo a disposizione di tutti i Guardiani un piccolo regalo.

Al momento è infatti possibile accedere ad una playlist aggiuntiva nella schermata degli Assalti dell'Avanguardia: chiunque parteciperà a questa playlist potrà affrontare le lunghe missioni con tanto di boss finale in compagnia di giocatori provenienti da altre piattaforme. Chiunque deciderà di completare tre Assalti in questa playlist a tempo limitato potrà aggiungere alla propria collezione di emblemi l'esclusivo "Sotto stelle avverse", creato appositamente dal team di sviluppo per celebrare questo primo test della tanto richiesta funzionalità. Va precisato che questo periodo di prova è particolarmente breve e i giocatori potranno prendervi parte solo ed esclusivamente fino al prossimo giovedì 27 maggio 2021. Al momento non sappiamo se e quando sarà possibile partecipare ad eventi del genere e non è da escludere che questo sia l'unico test prima del debutto ufficiale di questa feature.

Prima di lasciarvi all'immagine dell'emblema in regalo, vi ricordiamo che la Volta di Vetro è ufficialmente tornata in Destiny 2 ed è gratis per tutti i giocatori.