Destiny 2 The Collection uscirà su PC e console? Bungie smentisce questa ipotesi

Destiny 2 The Collection è uno dei giochi di lancio di Google Stadia e sono in molti a chiedersi se questo pacchetto arriverà anche su altre piattaforme, in particolar modo che il PEGI ha valutato il bundle nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'ente europeo per la classificazione dei videogiochi ha aggiornato la scheda di Destiny 2 The Collection citando anche le versioni per altre piattaforme, a tal proposito GamesRadar Plus ha contattato Bungie per un chiarimento: "L'arrivo di Destiny 2 The Collection su PC, PS4 e Xbox One non è previsto, si tratta di un gioco disponibile in esclusiva su Stadia e offerto come bonus agli abbonati Stadia PRO."

Bungie smentisce dunque la possibilità che la raccolta possa arrivare su altre piattaforme, senza però sbilanciarsi riguardo gli accordi firmati con Big G. Tutto quello che sappiamo è che il porting è stato realizzato in collaborazione con Google, la compagnia ha infatti invitato a supporto programmatori e ingegneri negli studi di Bungie per sei mesi.

Chiaramente, tutti i contenuti inclusi in Destiny 2 The Collection sono già disponibili singolarmente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, semplicemente non ci sono piani per riunire tutto in un unico bundle come avvenuto nel caso dell'edizione Stadia.