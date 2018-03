Destiny 2: The Fallen Warmind è il nome della nuova espansione?

Emergono nuovi dettagli sulla prossima espansione di, apparentemente intitolatae secondo quanto riportato, ambientata su Marte, sebbene al momento non ci siano conferme in merito.

In The Fallen Warmind, Rasputin è scomparso e Ana è tornata Last City, dovremo dunque indagare sulla misteriosa cospirazione responsabile di questa sparizione. Le principali caratteristiche emerse parlano di nuove missioni storia, nuove armi, armature ed equipaggiamenti, arene competitive per il multiplayer e nuove attività co-op.

Dubbi invece sulla data di uscita, secondo quanto riportato da GameStop USA The Fallen Warmind arriverà a maggio mentre altri prevedono l'uscita di questo contenuto per settembre, anticipato in primavera da un "Minor DLC" gratuito che includerà contenuti non meglio specificati. Non ci resta che attendere eventuali notizie in merito da Bungie e Activision per saperne di più.