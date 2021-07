Destiny 2, torna il Solstizio degli Eroi: tutti i dettagli sull'evento gratuito

Mentre Bungie prosegue la propria ricerca di uno Storico di Destiny da impiegare nella realizzazione dei prossimi progetti legati alla saga sci-fi, sulla Torre di Destiny 2 fervono i preparativi per il ritorno del Solstizio degli Eroi, l'evento gratuito che celebra le gesta dei Guardiani.

Nato per omaggiare tutti coloro che con la propria Luce hanno contribuito a tenere viva la fiamma della speranza dell'Ultima Città della Terra, il Solstizio degli Eroi si appresta così a fare il proprio ritorno nel corso della Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2 attraverso una serie di attività gratuite che consentiranno ai Guardiani di acquisire nuovi equipaggiamenti ed elementi di customizzazione.

L'evento durerà un mese, con elementi specifici che verranno assegnati a cadenza giornaliera. I Guardiani dovranno così cambiare l'elemento dei propri attacchi per far sì che corrisponda a quello giornaliero, in modo tale da ottenere dei benefici elementali unici contro i nemici del Viaggiatore.

Oltre all'armatura del Solstizio, l'evento introdurrà un nuovo fucile a pompa leggendario, un involucro di Spettro esotico, un emblema e diversi pacchetti del Solstizio: per tutta la durata dell'evento, l'Everversum offrirà decori universali luminosi in cambio di argento o polvere luminosa da abbinare alla sottoclasse equipaggiata. Spazio anche a nuovi elementi cosmetici da collezionare, come pure a navi inedite e astori con cui sfrecciare negli scenari più caldi del Sistema Solare di Destiny 2.

Tutte le attività del Solstizio degli Eroi inizieranno il 6 luglio e proseguiranno fino al termine dell'evento, fissato da Bungie per il 3 agosto. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione dell'evento gratuito e le immagini esplicative sui contenuti sbloccabili completando le attività previste dagli autori statunitensi.