Destiny 2, torna la Volta di Vetro: tutti i dettagli sulla sfida per il primato mondiale

La Volta di Vetro sta per tornare in Destiny 2. Il team di Bungie celebra la riapertura di una delle ambientazioni più iconiche del primo capitolo dello sparatutto sci-fi illustrando le sfide da completare per conquistare il primato mondiale di completamento del Rai della Stagione del Tecnosimbionte.

In questa sua nuova forma, la prima Incursione di Destiny vedrà i Guardiani tornare nelle profondità di Venere nel tentativo di eliminare Atheon prima che la Confluenza Temporale si trasformi in una minaccia inarrestabile per l'umanità.

I cambiamenti apportati da Bungie alla "vecchia" Volta di Vetro coinvolgono le sfide da affrontare e la progressione delle attività da dover completare insieme alla propria squadra: l'intenzione dichiarata degli sviluppatori di Bellevue è quella di "tenere sulle spine anche le squadre veterane", spronandole a competere per la conquista del primato mondiale.

A tal fine, Bungie delinea il quadro completo delle attività legate all'apertura della Volta di Vetro di Destiny 2:

Nelle prime 24 ore, la Volta di Vetro sarà lanciata in modalità Contesa

I giocatori dovranno essere almeno al livello 1300 di Potere per poter affrontare tutti gli scontri.

per poter affrontare tutti gli scontri. Il completamento della Volta di Vetro in modalità Contesa garantisce l'accesso alla nuova modalità Sfida dal navigatore e al Trionfo "Ai confini della tempistica"

e al Trionfo Una volta concluse le sfide legate al Trionfo, e quelle di una determinata lista di trionfi in modalità Sfida, la squadra che taglierà pre prima il traguardo riceverà un premio

Per sottolineare l'importanza dei requisiti dei trionfi in modalità Sfida, l'intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro

I Guardiani che completano prontamente la sfida potranno approfittare delle Ricompense di Bungie, sbloccando diversi oggetti esclusivi del Bungie Store

La sfida per il primato mondiale della Volta di Vetro di Destiny 2 avrà ufficialmente inizio il 22 maggio alle ore 19:00. In calce alla notizia trovate le immagini con gli scenari del Raid e i premi previsti per la squadra di Guardiani che saprà completare per prima la battaglia contro la Confluenza Temporale.