Destiny 2, è tornata l'Aurora: dettagli e ricompense dell'evento stagionale

Che Natale sarebbe senza l'Aurora in Destiny 2? L'evento stagionale gratuito non salterà l'appuntamento neppure in questo strano 2020: scopriamo assieme tutti i dettagli!

Dal 15 dicembre al 5 gennaio Eva Levante sarà nuovamente alla Torre per illuminarla con tante nuove sorprese per i Guardiani, invitandoli ad accendere i forni, recuperare ingredienti e distribuire dolci spargendo allegria per tutto il sistema solare. Ad attenderli ci saranno nuovi mercanti e nuove ricompense stagionali e anche qualche regalo inaspettato. Per festeggiare la stagione, i guardiani possono ottenere Spirito dell'Aurora completando missioni, taglie e ricette. Queste conteranno per gli obiettivi personali e condivisi.

Tra le nuove ricompense figura una nuova nave esotica, dotata di diverse funzionalità sbloccabili generando spirito dell'Aurora. Tra queste, tre effetti del motore, un effetto di transmat unico e uno shader animato. Tess Everis ha allestito la sua vetrina con diversi oggetti festivi, tra cui un involucro di Spettro a tema elfo e allegri decori per arma. I guardiani potranno procurarseli presso l'emporio Everversum in cambio di polvere luminosa o argento. Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale di Destiny 2 e nella guida ufficiale de l'Aurora.