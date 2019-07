Destiny 2: trailer e dettagli per il Solstizio degli Eroi, in arrivo la prossima settimana

Come promesso nel Settimanale di Casa Bungie un paio di settimane fa, il team di sviluppo di Destiny 2: I Rinnegati ha finalmente scoperto le carte per quello che riguarda il Solstizio degli Eroi, quello che con tutta probabilità sarà l'ultimo evento dell'Anno 2 dello sparatutto.

In un lungo post pubblicato sul sito ufficiale della software house di Seattle sono state quindi diffuse tutte le informazioni sull'evento estivo, durante il quale i Guardiani di tutto il mondo potranno forgiare un'armatura leggendaria proprio come lo scorso anno. La particolarità, questa volta, risiede nel fatto che chiunque riesca a forgiare un intero set entro il termine dell'evento, al lancio di Ombre dal Profondo potrà recarsi dall'armaiolo Banshee per ritirare una nuova versione del set in versione 2.0, ovvero con il nuovo sistema di perk integrato.

Non manca poi l'arrivo di una nuova attività con tanto di matchmaking ambientata sulla Terra e con supporto a 3 giocatori. Questa attività, ambientata nella nuova European Aerial Zone (EAZ), ci permetterà di sconfiggere boss dei Cabal, dell'Alveare e dei Caduti entro un tempo limite, allo scadere del quale apparirà un boss finale ancor più difficile da buttare giù. Al termine della missione i giocatori potranno aprire dei forzieri contenenti nuclei prodigiosi, armature e materiali.

Nel corso del Solstizio si potranno inoltre ottenere dei buff temporanei legati agli elementi. Per sbloccare questi potenziamenti bisognerà utilizzare armi energetiche, distruttive e classi corrispondenti all'elemento del giorno per ottenere delle sfere elementali che fungeranno da valuta per l'acquisto.

A differenza dei passati eventi, questa volta non ci saranno engrammi luminosi creati ad hoc e tutti gli oggetti quali astori, spettri e ornamenti per il set andranno acquistati nell'Eververse tramite l'argento o la polvere luminosa.

A questo punto non resta altro da fare che lasciarvi al divertente trailer dell'evento, che inizierà il prossimo martedì 30 luglio 2019 e terminerà il 27 agosto, esattamente 14 giorni prima dell'avvento di Shadowkeep e dell'Anno 3.

Sapevate che il Gjallarhorn potrebbe tornare in Destiny 2 grazie all'arrivo di un evento intitolato Solar Week? Vi ricordiamo inoltre che fino al prossimo martedì potrete tornare in battaglia grazie allo Stendardo di Ferro di Destiny 2.