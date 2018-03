Destiny 2: un trailer presenta le novità dell'aggiornamento di marzo

ha pubblicato ieri sera l'aggiornamento 1.1.4 di Destiny 2 : per l'occasione, il publisherha diffuso un trailer che mostra le principali novità di questo update, ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Di seguito, il changelog completo in italiano così come diffuso da Bungie:

"Assalti

Ricompense uniche per i Cala la Notte

Le ricompense ottenibili comprendono armi leggendarie e accessori esotici.

Il tasso di ottenimento si basa su differenti soglie di punteggio.

Riduzione delle ripetizioni degli assalti.

I giocatori non affronteranno più lo stesso assalto due volte di fila.

Scheda delle sfide

Aumentata a 50 la penalità massima di Potere (era 40).

Risolto un problema per il quale l'"Albero delle probabilità" non finiva subito dopo la morte di Valus Thuun quando ucciso velocemente.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di raggiungere il boss nell'assalto "Pianeta fertile".

Risolto un problema per il quale i veicoli non fornivano punti una volta distrutti.

Risolto un problema per il quale le sfere di Luce fornivano punti negli spazi pubblici.

Altro

Riduzione duplicati esotici

I giocatori non otterranno più lo stesso pezzo esotico più volte consecutivamente dagli engrammi esotici.

Risolto un problema per il quale alcuni emblemi non mostravano correttamente le statistiche.

Lente di Prometeo ora appare correttamente nella collezione di armi esotiche per i giocatori che l'hanno acquisita da Xûr senza aver acquistato La maledizione di Osiride.

Ridotto a 1 secondo il tempo d'interazione quando si avviano le pattuglie (era 3).

Risolto un problema per il quale applicare o vedere l'anteprima di uno shader riportava l'inventario a inizio pagina.

Bilanciamenti

Armi

Fucili a impulsi

Aumentati del 16% i danni in PvE per tutti i fucili a impulsi.

Aumentata la cadenza di fuoco per i fucili a impulsi adattivi e ad alto impatto.

Adattivi: da 360 a 390 proiettili al secondo (+8.3%).

Alto impatto: da 320 a 340 proiettili al secondo (+6.3%).

Aumentati i danni di base per i fucile a impulsi adattivi, ad alto impatto e a fuoco rapido.

Adattivi: da 14.5 a 16 (+10.3%)

Alto impatto: da 16 a 18 (+12.5%)

Fuoco rapido: da 12 a 12.5 (+4.2%)

Aumentato il moltiplicatore dei danni di precisione per i fucili a impulsi leggeri da 1.5x a 1.6x (+6.7%).

Diminuito il moltiplicatore di precisione per i fucilìi a impulsi da 1.55 a 1.475 (-5.8%).

Attenzione: Questo cambiamento mantiene i danni di precisione vicini allo stato attuale quando si tiene conto dei miglioramenti apportati ai danni di base e alla cadenza di fuoco. Questo cambiamento apporta principalmente miglioramenti ai danni al corpo, ma anche i danni di precisione ne traggono beneficio.

Fucili da ricognizione

Aumentati del 15% i danni in PvE per tutti i fucili da ricognizione.

Aumentati i danni di base per i fucili da ricognizione ad alto impatto da 37 a 40 (+8.1%).

Cannoni portatili

Aumentati del 15% tutti i danni dei cannoni portatili.

I cannoni portatili ora infliggono 0.15x di danni di precisione in più. Aumentati i danni di precisione da 1.5x a 1.6x (+6.6%).

Aumentata del 33% la precisione dei colpi sparati senza usare il mirino su console e PC quando si usa un controller.

Aumentata del 25% la precisione dei colpi sparati col mirino su console e PC quando si usa un controller.

Armi da supporto

Aumentati del 15% i danni nel PvE per tutte le armi da supporto.

Aumentata del 20% la precisione dei colpi sparati senza usare il mirino; ridotto del 20% il cono di fuoco.

Aumentata del 12% la precisione dei colpi sparati col mirino; ridotto del 12% il cono di fuoco.

Aumentata la capienza delle munizioni di riserva.

Aumentato di +1m l'inizio del decadimento del danno.

Aumentata la velocità quando si mira.

Mitragliette

Aumentati del 10% i danni nel PvE per tutte le mitragliette.

Ottiche impostate a 1,3x.

Aumentata la capienza delle munizioni di riserva.

Fucili a fusione lineari

Aumentati del 50% i danni nel PvE per tutti i fucili a fusione lineari.

Aumenta la mira assistita.

Diminuito il moltiplicatore del sussulto (flinch).

Fucili a pompa

Aumentati del 35% i danni nel PvE per tutti i fucili a pompa.

Aumentata la capienza delle munizioni di riserva.

Aumenta la mira assistita per i fucili a pompa SUROS.

Fucili di precisione

Aumentati i danni nel PvE:

del 20% contro i nemici con la barra della salute gialla

del 40%c contro i nemici con la barra della salute rossa

Aumentati i danni di precisione. Ora sono proporzionali alla cadenza di fuoco dell'arma.

Cambiati da 2.5x a 3.0x per tutti i fucili di precisione con la più bassa cadenza di fuoco, e fino a 3.5x per i fucili con la più alta cadenza.

Aumenta la mira assistita.

Aumentata la capienza delle munizioni di riserva.

Lanciagranate

Aumenta l'area d'impatto.

Lanciagranate con caricatore a tamburo: +0.5 m.

Lanciagranate a colpo singolo: +1.0 m.

Mini-Strumento MIDA

Diminuite le ottiche del Mini-Strumento MIDA per metterlo al pari con le altre mitragliette.

Ora le caratteristiche Leggerezza e Leggerezza di Mini-Strumento MIDA non si sovrappongono più.

Aggiustata la velocità di movimento per metterlo in pari col Multi-Strumento MIDA.

Fucili automatici

Diminuita di 10 la gittata per tutti i fucili automatici.

Diminuita la mira assistita per tutti i fucile automatico precisi.

Caratteristiche

Migliorati i danni nel PvE per le seguenti caratteristiche:

Riserva a impatto elevato

Da 1.12x a 1.30 (+16%)

Caricatore assassino

Da 1.33x a 1.53x (+15%)

Furia

Da 1.33x a 1.65x dopo essersi accumulata fino a 3 volte

Aumentata la durata fino a 3.5 secondi (era 3)

Libellula

Aumentati i danni inflitti

Da 50 a 65 (+30%)

+30% di danni aggiuntivi contro i nemici

Aggiornati gli effetti visivi

Proiettili esplosivi

Ridotto del 15% il moltiplicatore dei danni inflitti dai proiettili esplosivi nel PvE.

Aumentati i danni inflitti nel PvE per tutte le armi di base, per compensare la riduzione.

Profanatombe

Ora ricarica il 50% del caricatore invece del 30%.

Carica temporizzata

I danni inflitti ora sono 55% esplosivi e 45% diretti. Prima erano più diretti che esplosivi.

Abilità

Ridotto il tempo di recupero delle super da 6:40 minuti a 5 minuti.

Aumentato da 2 a 10 il valore di ogni incremento alla mobilità, in modo da aumentare notevolmente la velocità del giocatore.

Schivata e fuga (l'invisibilità della schivata) e Volatilizzazione (l'invisibilità di Fumogeno)

La schivata rimane invariata. Interferisce ancora con la mira assistita e con i proiettili traccianti per la durata della schivata.

L'invisibilità dopo Schivata e fuga non interrompe più la mira assistita o i proiettili traccianti in PvP (rimane uguale in PvE).

Aumentata di 1 secondo la durata dell'invisibilità dopo Schivata e fuga.

Aumentata di 1 secondo la durata dell'invisibilità dopo Fumogeno.

Aumentata la velocità delle super "corpo a corpo" (Pugni della distruzione, Scudo della Sentinella e Bastone ad arco).

Mentre la super è attiva, la velocità di scatto è automaticamente impostata al massimo (non richiede ulteriori caratteristiche).

I personaggi scattano automaticamente muovendosi in avanti.

Aumentata l'accelerazione dei movimenti, in modo da raggiungere la velocità massima quasi all'istante.

Titani

Aumentata a 4,5 m la gittata degli attacchi senza bersaglio effettuati con Spallata caricata (Scudo travolgente, Assalto sismico e Assalto martellante).

Elevazione

Elevazione calibrata

Aumentata la velocità massima di Elevazione calibrata.

Elevazione a catapulta

Aumentata l'accelerazione orizzontale iniziale ottenuta attivando Elevazione a catapulta.

Aumentato il tempo in cui Elevazione a catapulta rimane attivata, in modo da fornire più controllo.

Cacciatori

Bastone ad arco

Aumentata la velocità dell'animazione della schivata di Bastone ad arco.

Aumentata la velocità dell'animazione dell'attacco di Bastone ad arco.

Ridotto il tempo in cui si è bloccati dall'animazione prima di poter muoversi o attaccare, durante l'attivazione di Bastone ad arco e di tutti gli attacchi corpo a corpo di Bastone ad arco.

Aumentata l'area dell'effetto degli attacchi di Bastone ad arco.

Stregoni

Planata

Globale

Aumentata l'estensione iniziale della spinta verticale ottenuta attivando Planata per permettere scatti di velocità a comando.

Planata calibrata

Aumentata la velocità massima di Planata calibrata.

Notevolmente aumentata l'accelerazione orizzontale di Planata calibrata per permettere più manovrabilità aerea.

Aumentata l'altezza massima di Planata calibrata per metterla in pari con gli altri movimenti verticali.

Planata impetuosa

Notevolmente aumentata la velocità massima di Planata impetuosa (più alta della velocità massima di Planata calibrata).

Planata bilanciata

Ricalibrata Planata bilanciata per ottenere un po' della velocità di Planata impetuosa. Aggiunta l'accelerazione orizzontale di Planata calibrata.

Attenzione: Qui il nostro obiettivo era di rendere Planata bilanciata un mix tra Planata calibrata e Planata impetuosa senza renderla più potente.

Lama dell'alba

Diminuito il costo di energia usato per lanciare le spade quando Alba nascente è attiva, permettendo un lancio aggiuntivo.

Aumentata l'estensione della super ottenuta dalla caratteristica Fiamme eternali (~+20%).

Il beneficio ottenuto dal corpo a corpo Assalto lesto ora rimuove le penalità di precisione in volo quando la caratteristica è attiva.

Diminuito da 10 a 6 secondi il tempo di recupero di Slancio di Icaro.

Aumentata dal 10 al 16% l'energia delle granate e del corpo a corpo ottenuta dalla caratteristica Alta temperatura dopo ogni uccisione.

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano lanciare un numero infinito di Bomba nova nella modalità Pandemonio.



Modifiche

Aumentato del 16.667% il tasso di rigenerazione fornito dalle modifiche (es. energia bonus per granate, corpo a corpo e abilità di classe). Le modifiche sono cumulabili fino a 3 volte per un totale del 50%.



Crogiolo

Playlist settimanali in evidenza (Rissa, Pandemonio, Stendardo di Ferro)

Ogni settimana le seguenti modalità del Crogiolo verranno rese disponibili in rotazione: Rissa, Pandemonio e Stendardo di Ferro.

Riduzione delle ripetizioni nelle Crogiolo

Abilitata la protezione contro la ripetizione di mappe del Crogiolo in Partita veloce, Competitiva e Stendardo di Ferro.

Penalità abbandono

Abbandonare le partite nella playlist Competitiva e Competitiva di Osiride risulterà in un avvertimento o sospensione temporanea (30 minuti).

Aggiunte barriere invisibili e zona di morte su diverse mappe per tenere i giocatori nello spazio giocabile.

Stendardo di Ferro

Ora dispone della modalità 6 vs 6.

Il tempo limite è ora di 12 minuti.

Il punteggio massimo raggiungibile è ora di 125.

Il rientro in gioco avviene ora dopo 7 secondi.

Le zone di controllo saranno tutte neutrali a inizio partita.

Ulteriori guardiani nella zona (fino a 3) aumenteranno la velocità di conquista.

Tregua dell'Imperatore è stata rimossa dalla playlist di Stendardo di Ferro: Controllo.

Munizioni distruttive

Ridotto il tempo di rigenerazione delle casse di munizioni distruttive laterali da 90 a 45 secondi.

Ridotto il tempo di rigenerazione delle casse di munizioni iniziali laterali da 90 a 30 secondi.

Miglioramenti alle munizioni e al gameplay del Crogiolo

Aumentata a 10 minuti la durata delle partite in Partita veloce (Scontro, Controllo, Supremazia). Aggiustato il punteggio massimo in accordo con il cambiamento alla durata.

Tutte le modalità

Aumentato il tempo di uccisione e assist da 2 a 2.5.

Aumentata l'energia della super fornita ai giocatori sie per le uccisioni che per gli assist.

I giocatori sconfitti che possiedono munizioni distruttive le lasceranno cadere al suolo una volta sconfitti. Gli altri giocatori potranno raccoglierle ottenendo il 50% del loro contenuto.

Le munizioni saranno visibili e ottenibili da tutti i giocatori.

Le munizioni spariranno dopo 30 secondi.

Le munizioni richiederanno 25 secondi d'interazione per poter essere raccolte.

Questa interazione può essere interrotta se il giocatore subisce danni.

Partita veloce

Tutte le modalità

Aumentata a 10 minuti la durata delle partite e aggiustato il punteggio massimo di conseguenza.

Diminuito da 5 a 2 secondi il tempo di rientro per tutte le modalità di Partita veloce.

Ridotto da 90 a 60 secondi il tempo di rigenerazione delle casse di munizioni distruttive laterali.

Le casse di munizioni neutrali per Scontro e Supremazia rimangono invariate.

La barra della super dei giocatori è stata rimossa dalla parte superiore dello schermo in Partita Veloce.

I giocatori possono visualizzare la super nella schermata di morte o dal Navispettro.

La super dei giocatori è ancora visibile in Competitiva.

Controllo

Ridotto da 90 a 30 secondi il tempo di recupero iniziale delle casse di munizioni distruttive laterali.

Ritoccata la quantità di energia della super ottenuta conquistando una zona.

I giocatori della squadra conquistatrice che non si trovano sulla zona ricevono un po' meno energia rispetto a prima.

I giocatori che invece partecipano alla conquista della zona ne ricevono il doppio.

Scontro/Supremazia

Ridotto da 90 a 60 secondi il tempo di recupero iniziale delle casse di munizioni distruttive laterali.

Competitiva (include le Prove dei Nove)

Tutte le modalità

Il rilevatore è ora disattivato.

Nota dei designer: questo cambiamento è stato effettuato per aiutare gli attacchi laterali e per enfatizzare il potere individuale.

Sopravvivenza

Ridotto da 75 a 45 secondi il tempo di rigenerazione delle casse di munizioni distruttive neutrali.

Il rientro in gioco avverrà dopo 7 secondi.

Detonazione

Ridotto da 60 a 45 secondi il tempo di rigenerazione delle casse di munizioni distruttive laterali.

Ridotto da 20 a 7 secondi il tempo di recupero prima di una rianimazione.

I giocatori non perdono più le possibilità di rianimare un alleato dopo essere stati abbattuti.

Casse delle munizioni distruttive nel Crogiolo

Razzi

Attuale: 1 razzo

Era: 2 razzi

Lanciagranate con caricatore a tamburo

Rimane a 4 granate

Lanciagranate con caricatore singolo

Attuale: 6 granate (numero variabile in base all'inventario dell'arma)

Era: 4 granate

Fucili di precisione

Attuale: 6 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 6

Fucili a pompa

Attuale: 5 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 4

Fucili a pompa spara slug

Attuale: 6 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 4

Fucili a fusione

Attuale: 5 colpi

Era: (variabile) 4-5 colpi in base alle dimensioni del caricatore

Bobina di Wardcliff

Rimane a una raffica

Spade

Attuale: 6 fendenti

Era: 30% dell'energia totale, massimo 9 fendenti

Fucili a fusione lineari

Attuale: 4 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 6

Prospettore

Attuale: 8 granate

Era: 4 granate

Leggenda di Acrius

Attuale: 4 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 4

Cannone a trazione

Attuale: 6 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 4

Colonia

Rimane a 4 colpi

A.D.R.I.A.

Attuale: 8 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 6

Borealis

Attuale: 8 colpi

Era: (variabile) 2 caricatori, massimo 6"

L'aggiornamento di marzo prevede una serie di modifiche alla sandbox e al Crogiolo di Destiny 2, oltre all’arrivo di ricompense uniche nella per il Cala la Notte. I giocatori potranno ora godere di una playlist del Crogiolo a rotazione settimanale, che contiene Stendardo di Ferro 6v6, Pandemonio e Rissa. Le modifiche della sandbox includono una ricarica più veloce della Super, potenziamento e bilanciamento delle armi, movimenti più rapidi, più munizioni per le armi potenti e molto altro!