Destiny 2: un trailer svela il ritorno del Festival delle Anime Perdute

Bungie ha appena pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube un nuovo trailer in italiano che preannuncia il ritorno in Destiny 2 del Festival delle Anime Perdute, ovvero l'evento a tema Halloween che potrà essere giocato gratuitamente da tutti i Guardiani, anche da quelli che hanno accesso alla sola versione free to play.

Al centro dell'evento troviamo ancora una volta la Foresta Infestata, il dungeon nel quale potremo affrontare numerose minacce per recuperare dei dispositivi da portare al Ragno ed ottenere delle ricompense esclusive. Nel corso dell'evento potremo infatti sbloccare nuove maschere, astori, spettri ed armature, alcune delle quali potranno essere ottenute esclusivamente tramite l'esborso di Polvere di Stella o Argento nell'Everversum. Fanno inoltre il proprio ritorno due armi dell'evento, Licantropo Bray e Storia dell'Orrore, che questa in questa nuova edizione dell'evento vantano dei perk unici. Il Festival delle Anime Perdute sarà l'ultimo evento a tempo di Ombre dal Profondo e resterà attivo dal 6 ottobre al 3 novembre, ovvero una settimana prima del debutto della nuova espansione Oltre la Luce.

Vi ricordiamo che Destiny 2 I Rinnegati e Ombre dal Profondo possono essere scaricati gratis da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su console, i quali potranno ottenere senza costi aggiuntivi anche la prossima espansione, che sarà accompagnata da un upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X.