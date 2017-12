Destiny 2: trapelano online i primi dettagli della seconda espansione 'Gods of Mars'

Sembrerebbe che il Playstation Store americano e quello giapponese abbiano quest'oggi rivelato per errore il titolo e le prime informazioni della prossima espansione di Destiny 2 , che a quanto pare sarà chiamata "" e, come suggerisce il nome, sarà ambientata sul Pianeta rosso.

La pagina incriminata è stata prontamente rimossa, tuttavia gli utenti di Reddit sono riusciti a fare uno screenshot che contiene diversi interessanti dettagli. Qualora vogliate evitare spoiler di alcun tipo, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

A quanto pare il DLC ci porterà a esplorare la Frigid Vale (Valle Gelida) di Marte, proponendoci nuove missioni, armature, armi, arene multiplayer, attività co-op, avventure e nemici e boss da affrontare. La trama ruoterà attorno a Charlemagne, mente bellica che dopo essersi risvegliata su Marte ha imprigionato Rasputin in un antico Vault. Il nostro scopo sarà proprio quello di salvare Rasputin, con l'aiuto di Ana Bray. Secondo quanto riportato, Gods of Mars uscirà nel mese di marzo.

Le informazioni trapelate quest'oggi vanno in contrasto con i rumor emersi qualche giorno fa (eccezion fatta per la presenza di alcuni personaggi in comune), secondo i quali la seconda espansione sarebbe invece intitolata "Heralds of Nezarec" e sarebbe ambientata nelle Frigid Wastes di Encelado, una luna di Saturno.

Per avere un quadro chiaro della situazione, non possiamo fare altro che attendere futuri aggiornamenti da parte di Bungie.