Destiny 2, dove si trova l'Ultima Città? Un giocatore ha individuato la posizione

Sormontata dal Viaggiatore, l'Ultima Città rappresenta l'ultimo baluardo dell'umanità di Destiny 2, nonché un luogo di raccolta e di incontro per tutti i Guardiani pronti per l'avventura. Da anni i giocatori s'incontrano e organizzano le proprie spedizioni dalla Torre, la cui posizione sulla Terra non è mai stata rivelata con chiarezza... fino ad oggi.

Nel corso della recente missione Operazione: Scudo del Serafino, che mette in palio il fucile ad impulsi esotico Revisione Zero, i Guardiani hanno avuto modo di visitare la stazione spaziale Seraph e di fare una passeggiata spaziale. Dal momento che la struttura orbita attorno alla Terra, hanno avuto per la prima volta la possibilità di dare uno sguardo "da vicino" al nostro pianeta. I loro occhi sono inevitabilmente caduti sul maestoso Viaggiatore, la cui mole lo rende perfettamente visibile da quella distanza.

L'utente di Reddit "toastdriven", osservando per bene il pianeta sotto ai piedi del suo Guardiano e confrontando la vista con le mappe di Google Maps, è giunto alla conclusione che l'Ultima Città si trova in Cile, in un'area compresa approssimativamente tra le città di Santiago e San Felipe. Il processo di localizzazione, ben esemplificato in questa serie di immagini, è cominciato grazie all'individuazione di un rilievo situato in Argentina, rispetto al quale il Viaggiatore si trova a centinaia di chilometri di distanza procedendo verso sud ovest, dunque all'interno dei confini dell'attuale Cile.

Non è la prima volta che si sente parlare del paese sudamericano, dal momento che la stessa conclusione era già stata tratta sette anni fa dall'utente di Reddit ‘dwntwn_dine_ent_dist’, il quale triangolò la posizione in una maniera ancora più fine, ossia osservando il movimento del Sole nel cielo. I nuovi sviluppi rappresentano una prova ancor più schiacciante, poiché basati sull'osservazione diretta dallo spazio. Le libertà artistiche e metereologiche (durante l'Aurora nevica copiosamente sull'Ultima Città) possono essere tranquillamente spiegate dalla presenza del Viaggiatore, il quale ha la capacità di terraformare i pianeti.

Ne approfittiamo per ricordarvi che L'Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2, verrà lanciata il 28 febbraio 2023. Introdurrà, tra le altre cose, il futuristico pianeta Nettuno come destinazione inedita e la nuova sottoclasse dell'oscurità Telascura, equipaggiata con una sorta di rampino.