Destiny 2: tutte le novità dell'espansione La Mente Bellica

Il primo livestream di Bungie dedicato a La Mente Bellica, il secondo DLC di Destiny 2 in arrivo l'8 maggio, si è concluso da pochi minuti mostrando alcune delle principali novità incluse nell'espansione. Facciamo un riepilogo su tutti i dettagli emersi durante la trasmissione.

La diretta ospitata da Bungie si è aperta con il filmato introduttivo del DLC, presentandoci l'incipit narrativo alla base della nuova campagna inclusa nell'espansione. I giocatori esploreranno le calotte di Marte per mettersi sulle tracce di Ana Bray, una guardiana data per dispersa che ha svolto diverse indagini sui warsat dell'Età dell'Oro, con l'obiettivo di impedire alle armate dell'Alveare di distruggere il nucleo della mente bellica Rasputin.

In seguito Deej e i suoi ospiti hanno parlato di Protocollo d'intensificazione, una nuova attività endgame PvE inclusa nel DLC: si tratta di una via di mezzo tra un evento pubblico e una modalità orda, in cui i Guardiani dovranno affrontare 7 ondate di nemici di difficoltà crescente, fino ad arrivare allo scontro con il boss finale (che cambierà ad ogni rotazione settimanale).

Significativi anche i cambiamenti in arrivo nel Crogiolo, con l'introduzione di un nuovo Rank System e delle partite private. I Guardiani saranno incentivati a giocare con più dedizione, premiando le vittorie e penalizzando le sconfitte maturate nelle arene PvP. Bungie ha inoltre elencato tutte le novità in arrivo con l'espansione, confermando l'inclusione di un nuovo Covo dell'Incursione intitolato Pinnacolo siderale, nuove avventure, missioni, armi, armature e ricompense.

Nell'attesa che La Mente Bellica faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 8 maggio, potete guardare la replica del livestream di Bungie commentato dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni: il filmato è visionabile in cima alla notizia.