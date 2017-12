Destiny 2: tutti i contenuti sono nuovamente disponibili anche per chi non possiede il DLC

Con l'arrivo de, alcuni contenuti dinormalmente disponibili per tutti risultavano accessibili solamente ai possessori del DLC, la situazione sta però per cambiare, poichèha aggiornato le proprie politiche a riguardo.

Lo studio ha ascoltato gli utenti e l'aggiornamento 1.1.1.1 del 13 dicembre renderà nuovamente accessibili a tutti i giocatori Il Leviatano Autrevole e Le Prove dei Nove, a patto che le attività in questione non si svolgano su una delle mappe introdotte con la prima espansione. Il Cala La Notte Autorevole resterà invece disponibile solamente per i possessori del DLC con Livello Potere 330.

"Ci scusiamo per aver gestito nel modo sbagliato l'accesso ad alcuni contenuti di Destiny 2 dopo il lancio de La Maledizione di Osiride. Il Leviatano Autorevole è una delle attività preferite dai giocatori e abbiamo sbagliato a privarli di questo contenuto, che tornerà quindi ora giocabile da tutti. Per quanto riuguarda le Prove, queste hanno sempre richiesto l'ultima espansione nel primo capitolo ma adesso le Prove dei Nove sono parte integrante del gioco base e non è giusto dunque rimuoverle."

Con il prossimo update di Destiny 2, i contenuti e le attività citate torneranno ad essere nuovamente disponibili per tutti i giocatori, anche per coloro che hanno acquistato la prima espansione.