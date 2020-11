Destiny 2 Una Nuova Luce è ora gratis per tutti su Google Stadia

Volete giocare a Destiny 2 Una Nuova Luce ma non avete una console o un PC adatto a farlo girare? Sappiate allora che da oggi è possibile giocare la versione free to play dello shooter in prima persona Bungie gratis su Google Stadia.

Da oggi, infatti, l'edizione di base del gioco è disponibile per tutti gli utenti della piattaforma di gaming in streaming e per giocare non è necessario un abbonamento attivo a Google Stadia Pro. Questo significa che chiunque può collegare il proprio account Gmail a Google Stadia ed iniziare a giocare senza alcun tipo di costo aggiuntivo ad una risoluzione massima di 1080p e a 60 fotogrammi al secondo. Si tratta quindi di un ottimo modo per testare la qualità della propria connessione e quella del servizio con un gioco completamente online, visto che l'unica demo gratuita è quella di Immortal Fenyx Rising, titolo Ubisoft di prossima uscita. Se in passato avete giocato al secondo capitolo della serie Bungie, sappiate inoltre che è possibile associare il proprio account anche a Google Stadia per usufruire dei benefici del cross-save.

Per provare il gioco non dovete far altro che visitare il sito ufficiale di Stadia, selezionare Destiny 2 e cliccare su "Gioca subito": in pochi istanti sarete già in pieno controllo del vostro Guardiano.