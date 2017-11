Destiny 2: l'update 1.1.0 sarà pubblicato assieme a La Maledizione di Osiride

Nel corso dell'ultimo, i ragazzi di Bellevue hanno annunciato che la patch 1.1.0 (e l'hotfix 1.1.1) verranno pubblicati assieme al primo DLC,

Gli sviluppatori hanno lasciato intendere che questo sarà un aggiornamento piuttosto importante, e a dirla tutta non ci aspettiamo nulla di diverso da quello che accompagnerà il lancio di un'importante espansione. Al momento non se ne conoscono i contenuti nel dettaglio, ma Bungie ha parlato di alcune delle criticità sulle quali è al lavoro.

A quanto pare, verrà risolto un bug legato a Calus, boss finale del Leviatano, che diventa immune nella fase finale dello scontro, ed è stata finalmente identificata la causa della perdita dei pegni delle fazioni al momento della creazione di un nuovo personaggio. Gli sviluppatori hanno inoltre notato che i decori di Sturm e Affari Sporchi negli engrammi luminosi potrebbero mostrare il messaggio "Già presente nella collezione" ancor prima di acquisirli: questo problema non impedisce ai giocatori di ottenerli, ma intanto il team è al lavoro per risolvere il problema.

Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'espansione La Maledizione di Osiride, che è tornata a mostrarsi in un secondo livestream due giorni fa, è attesa per il 5 dicembre 2017.